To se mu ovšem nakonec nepovedlo. Domácí dali v prvním poločase dvě branky a zápas díky tomu vyhráli 2:0. „Na to, jaké bylo počasí, bylo hřiště v perfektním stavu a přišlo i dost diváků. Strážov byl nepříjemným soupeřem, ale my jsme především v prvním poločase hráli svoji hru a vstřelili jsme dvě branky," poznamenal pro klubový facebook asistent dobřanského trenéra Karel Kripner s tím, že domácí si v úvodním dějství vytvořili i další šance, které ale zůstaly nevyužity. „Druhá půle už neměla takové tempo," dodal.