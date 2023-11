/KRAJSKÝ FOTBAL/ Druhým nejgólovějším zápasem víkendového programu 11. kola prostřední skupiny krajské I. B třídy byl souboj mezi fotbalisty Mochtína a hostujícím Strážovem. V zápase plném chyb nakonec uspělo Kovodružstvo, které trápící se Mochtín přestřílelo 6:3. Strážov se díky výhře, která byla už třetí z posledních čtyř zápasů, vyhoupl v tabulce nejnižší krajské soutěže na desáté místo. Mochtínští naopak po páté sezonní porážce klesli na sedmou příčku.

Fotbalisté SK Kovodružstvo Strážov (na archivním snímku hráči v červených dresech) vyhráli na hřišti Mochtína 6:3. | Foto: Jindřich Schovanec

„Před víkendovým utkáním se Strážovem jsme byli papírově jasným favoritem, ale předpoklady se bohužel nenaplnily a hosté si od nás zcela zaslouženě odvezli všechny tři body, když nám dali lekci z bojovnosti, důrazu a nasazení. Naši příznivci si zaslouží omluvu nejen za místy až trapný výkon našeho týmu, ale hlavně a zejména za vystupování našeho celku, a to nejen v tomto zápase," nebral si servítky zkušený fotbalista Mochtína Jiří Dolejš.

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Hřiště bylo dost podmáčené, takže jsme před zápasem upozorňovali na to, že to bude asi hodně o chybách. To se nakonec potvrdilo. Domácí platili daň za to, že na těžkém terénu chtěli herní situace řešit fotbalově a kupili chyby, které jsme dokázali potrestat. Ani my jsme nebyli přesní, náš výkon nebyl ideální, každopádně jsme na zápas byli připravení lépe než domácí," hodnotil duel kapitán Strážova Michal Chaluš.

TJ Sokol Mochtín - SK Kovodružstvo Strážov 3:6

Poločas: 2:3. Branky: 2. a 90. z penalty Pretzelmayer, 37. Vališ vlastní - 23. a 68. Chaluš, 43. a 87. Soušek, 24. M. Kalivoda, 61. Vališ z penalty. Rozhodčí: Strejcová - Nesvadba, Rada. ŽK: 5:2 (36. Gajdušek, 49. Lysek, 50. Dolejš, 75. Žiak, 75. Z. Smolík - 39. Chaluš, 66. Hryhorak). ČK: 1:0 (80. Prokop). Diváci: 80. Sestava TJ Sokol Mochtín: Prokop - Lysek, Dolejš, Bejvl, Žiak, Strejc (55. Höfler), Šafránek, Pretzelmayer, Z. Smolík, Gajdušek (68. R. Smolík), P. Cihlář (12. Kapusta). Trenér: Jaroslav Cihlář. Sestava SK Kovodružstvo strážov: Pressl - Bouberle, Chaluš, Flodr, Červený, Uruba, Soušek, Vališ, Hryhorak (71. J. Kalivoda), M. Kalivoda (82. Kološ), Franc. Trenér: Petr Presl.

