Měcholupy si naopak na svoje konto připsaly druhou remízu 2:2 v řadě. A stejně jako předtím v Blovicích o výhru přišly až v samotném závěru. „Měcholupy mají dobře poskládaný kádr, je tam několik zajímavých hráčů do kombinace i do zakončení. Po našem zaváhání šli hosté brzy do vedení, nicméně poměrně dost šancí si vytvářely oba týmy, ale většinou bez přesnosti v zakončení. Po chybě hostů se nám ovšem podařilo těsně před poločasem srovnat,“ popisoval Milan Denk průběh prvního dějství.