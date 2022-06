Bolešiny do zápasu vstoupily skvěle a už ve dvanácté minutě se hřály dvougólovým vedením. V 7. minutě otevřel skóre autor již zmiňovaného rozhodujícího gólu Jakub Pitel, na jehož trefu navázal o chvíli později o jeho čtyři a půl roku starší bratr Jiří. „V prvním poločase se hrál na poměry I. B třídy oboustranně pěkný fotbal. Nám se rychle podařilo dát dvě branky a vytvořili jsme si i další šance, které jsme ovšem neproměnili, nebo zasáhl hostující gólman,“ říkal brankář bolešinského souboru Václav Simbartl.

Fotbalisté SK Bolešiny (na archivním snímku hráči v modrých dresech) zdolali silné Dobřany 3:2 díky gólu Jakuba Pitela z předposlední minuty utkání.Zdroj: Miluše Šulajová

Po změně stran soupeř z jihu Plzeňska zabral a relativně brzy stihl vyrovnat. „Dobřany hned po poločasové přestávce poslaly na hřiště dva zkušenější kluky, brzy se k nim přidal další a obraz hry se náhle otočil. Jejich přítomnost na hřišti byla znát, soupeř nás tlačil,“ uznal zkušený lapač míčů.

Ve 49. minutě snížil Mertl a po hodině hry srovnal skóre atraktivního souboje Radič. „Ačkoliv měly Dobřany i nadále herní převahu, jejich největší nápor jsme otupili a dostali se alespoň trošku zpět do hry. V 63. minutě pro nás nastala komplikace, kdy se zranil kapitán Farný a musel vystřídat,“ popisoval Simbartl. Když už to vypadalo, že pohledný duel dvou týmů hrajících ve formě dospěje do penaltového rozstřelu, udeřili z ničeho nic domácí.

„Minutu před koncem zahráli hosté v pokutovém území rukou a Jakub Pitel následnou penaltu proměnil ve vítěznou branku. Dalo by se říct, že to jsou šťastné, ale ohromně cenné tři body proti soupeři, který nám ukázal, že se v první polovině tabulky pohybuje právem,“ uvědomuje si Simbartl.

Jeho tým je v tabulce desátý a při troše štěstí ještě může v posledním kole poskočit na osmou příčku. Musí ale vyhrát ve Vrhavči a doufat v zaváhání soupeřů. „Znovu jsme si dokázali, že když jsme v plné sestavě, dokážeme potrápit kohokoliv. Je tedy škoda, že na podzim nám chybělo hodně kluků – hokejistů – kteří se věnovali právě hokeji. Na jaře totiž hrají a je to hned znát. Nyní se těšíme na poslední utkání sezony, a už i na příští ročník,“ dodal.

SK Bolešiny - TJ Dobřany 3:2

Poločas: 2:0. Branky: 7. a 89. z penalty Jakub Pitel, 12. Pitel – 49. Mertl, 60. Radič. ŽK: 4:6 (43. Rückl, 43. Jan Brtník, 58. Farný, 83. Zahálka – 41. Mertl, 43. Milota, 78. Hohlberger, 87. Roubíček, 90+1. Bouček, 90+1. Smetana). Diváci: 60. SK Bolešiny: Simbartl – D. Kaiser, Vizinger (78. Vraný), Farný (63. Zahálka), Jan Brtník, Stupka, Jakub Pitel, Rückl (90. Šilhavý), R. Šindelář, Jiří Pitel, J. Šmolc ml. Trenér: Jiří Šmolc starší. TJ Dobřany: Jehlík – Klír (46. Hejhal), Mertl, Rajt (55. Málek), Radič, Bouček, Hohlberger, Mertl, Milota (46. Roubíček), Hájek, Smetan. Trenér: Josef Kožíšek.

