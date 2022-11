Zdroj: STK PKFS

Kompletní znění pravidel Poháru mužů PKFS pro sezonu 2022/2023 - ZDE.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko dorazili k pohárovému střetnutí na hřiště Chlumčan (aktuálně pátého týmu tabulky krajské I. A třídy) bez několika hráčů základní sestavy. Od začátku tak dostali příležitost někteří mladíci. Možná i proto zápas po devadesáti minutách skončil remízou 2:2 a o jeho osudu mělo správně nejprve rozhodnout prodloužení. Ale nastala chybička a šlo se rovnou do penaltového rozstřelu. V něm byli šťastnější domácí, kteří po výhře 6:5 slaví postup do 3. kola. Ten je na programu až v příštím roce dle termínové listiny.

Černice otočily pohárové utkání se Slovanem, hattrickem se blýskl Eger

„Ale nejsem zklamaný, naopak. Jsem spokojený, především pak s mladými hráči, kteří mi ukázali, že s námi dospělý fotbal už klidně mohou hrát," těšilo trenéra nýrských fotbalistů Karla Kalivodu. „Hrálo se na těžkém terénu, takže to bylo spíš opravdu hodně bojovné utkání. Soupeř byl ale velmi kvalitní, musím ho za výkon pochválit a gratuluji mu k postupu. Je vidět, že trenér Kudláček to tam dělá velice dobře," doplnil kouč třetího týmu podzimní části krajského přeboru s tím, že už se celý mančaft těší na sobotní dokopnou.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech).Zdroj: Aneta Kalivodová

Mimochodem: Nýrsko může podat protest. V regulích Poháru PKFS, konkrétně v bodu č. 7 s označením "PROTEST" totiž mimo jiné stojí: protest může podat klub, jehož družstvo v utkání hrálo, z důvodu: zjevného porušení pravidel rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný výsledek utkání, a nebo: jiné významné události, která měla rozhodující vliv na konečný výsledek utkání.

Gólové orgie a pak zmatky ohledně prodloužení

Remízou po 90 minutách skončilo také souběžně hrané utkání v Horšovském Týně, kam přijel Mochtín. Ten rychle vedl 2:0, ale domácí ještě do konce prvního poločasu stihli skóre otočit. Jenomže po změně stran zabral zase Mochtín, který v rozmezí 55. a 56. minuty utkání otočil vývoj na svoji stranu.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči v modrých dresech) prohráli čtvrteční zápas 2. kola Poháru PKFS na půdě Horšovského Týna 6:8 po prodloužení.Zdroj: Jindřich Schovanec

Domácí zásluhou Chrže sice bleskově srovnali, ale hosté odpověděli v 78. minutě a ujali se vedení 5:4. Dvě minuty před koncem ovšem vyrovnal na 5:5 Jaroslav Malý a šlo se do prodloužení. „Rozhodčí Rubáš nám říkal, že po remíze v krajském poháru následuje prodloužení. Všichni jsme se docela divili," byl překvapený i zkušený fotbalista Mochtína Jiří Dolejš. To ještě netušil, že hlavní arbitr měl pravdu a dobře si předem nastudoval pravidla soutěže.

Předehra aféry sudího Matějčka. Říkal nám, že si nás vychutná, líčí Houdek

V prodloužení hostům z Mochtína už došly síly a přestože vstřelili jednu branku, Dynamo dostalo míč do sítě hned třikrát a divoký zápas vyhrálo 8:6.

„My jsme do Horšovského Týna odjeli de facto v jedenácti lidech, ale i domácí asi nebyli úplně kompletní a nastoupili v kombinované sestavě. Byl to takový zápas bez obran, ve kterém jsme nejprve brzy vedli, ale Horšovský Týn do konce poločasu skóre obrátil. Po změně stran jsme zase dvakrát měli blíž k vítězství my, ale soupeř v závěru stihl srovnat. Prodloužení nabídlo spíš chodecký fotbal, hrálo se skoro až do tmy, nám už bohužel došly síly," ukončil povídání Jiří Dolejš.

Na podzim šlo už o druhé vzájemné střetnutí mezi Dynamem a Mochtínem. V tom prvním, které nabídlo 12. kolo podzimní části I. A třídy, o góly rovněž nebyla nouze. Z vysokého vítězství 9:3 se tehdy radoval Horšovský Týn.

TJ Keramika Chlumčany - FK Okula Nýrsko 2:2

PK: 6:5. Poločas: 1:1. Branky: 3. Hýbner, 73. Multrus - 29. Karel Kalivoda mladší z penalty, 65. Čanecký. Rozhodčí: Bogdan - Havránek, Pour. ŽK: 3:1 (26. Milota, 30. Štolle, 67. Jakub František Havlík - 62. Varga). Diváci: 68. Sestava TJ Keramika Chlumčany: Regner - Štolle, Jan Havlík, Milota, Kulhánek, Vojáček, Hrdlička, Tomášek, Němeček, Hýbner (67. Multrus), Jakub František Havlík (67. Smola). Trenér: Vladimír Kudláček. Sestava FK Okula Nýrsko: Toul - Vlček, Pavlík, Štěpán Švec, Varga, Vávra, Karel Kalivoda mladší, Bořánek, Čanecký, Taušek (78. Kovařík), M. Bastl. Trenér: Karel Kalivoda starší.

Dynamo Horšovský Týn - TJ Sokol Mochtín 8:6 pp.

Poločas: 3:2. Stav po 90 minutách: 5:5. Branky v základní hrací době: 11. a 38. Čižikov, 34. J. Havlíček, 67. Chrž, 88. Malý - 8. Žiak, 10. Pretzelmayer, 55. Z. Smolík, 56. Kutka, 78. Smolík. Branky v prodloužení: Čižikov, J. Havlíček, Falout - Z. Smolík. Rozhodčí: Rubáš - Zavadil, Sirový. ŽK: 1:0 (75. Nidl). Diváci: 48. Sestava TJ Dynamo Horšovský Týn: Šopík - Mašek (78. Bláha), Čižikov, Gregofica, Chrž, Fischer (46. Čonka), Nidl, Malý, Falout, Habart (59. Svoboda), Jan Havlíček. Trenér: Miroslav Jung. Sestava TJ Sokol Mochtín: Prokop - Lysek, Dolejš, Bejvl, Žiak, Radek Smolík, Kutka, Zbyněk Smolík, Šafránek, Pretzelmayer, Gajdušek. Trenér: Zbyněk Smolík.

Ostatní čtvrteční výsledky 2. kola Poháru PKFS: Slovan Plzeň – Černice 2:3 (2:1, 8. Cigler, 16. P. Matula – 29., 75. z penalty a 88. z penalty E. Eger), Smíchov Plzeň – Žákava 5:3 (4:0, 26. Krčál, 31. Titlbach, 33. Fujan, 37. J. Přibáň, 57. Zikmund – 61. Šimek, 68. Boukal, 70. Skala), Chrást u Plzně – Nepomuk 2:1 (1:1, 30. Švajcr, 60. Rada – 8. Knapp), Slavia Vejprnice – Město Zbiroh 3:0 (2:0, 2. Homolka, 23. Kolář, 90. Kotva), Měcholupy – Stříbro 4:0 (2:0, 17. a 74. Dušan Bálek, 15. Čížek, 75. D. Novák), Dlouhý Újezd – Radnice odloženo pro nezpůsobilý terén, Křimice – Mýto 1:6 (0:2, 77. Sýkora - 4. Brož, 41. Lenk, 52. Hatina, 54. Valenta, 74. Pfeifer, 90. Melka).

Střelba jako z kanónu! Sušice si na závěr udělala ze soupeře trhací kalendář