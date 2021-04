„To sice zatím pořád neumožňuje hrát fotbalové zápasy, ale aspoň by se mohlo legálně trénovat. Stejně skoro nikde na trénink víc hráčů nechodí,“ prohlásil fotbalový rozhodčí a sportovní nadšenec Jan Kastl ze Staňkova.

„Jakmile to povolí, tak začneme trénovat. Soutěž by se mohla dohrát v květnu a v červnu, ale příprava bude krátká,“ doplnil ho Petr Kural, trenér Černic v krajském přeboru. „Možná že by bylo nejlepší celý ročník zrušit, ale některé kluby chtějí postoupit a pro ně by to byla ztráta roku,“ zamyslel se

„Věřil jsem v dohrání už desetkrát, ale vždy jsem byl zklamaný, ale sedm, osm kol by se mohlo stihnout. Bylo by to dobré pro všechny. Ale to záleží na jiných. Po rozvolnění restrikcí se může koronavirová situace zase zhoršit a soutěž se znovu přeruší a nedokončí,“ uvedl Petr Nykles, trenér Lhoty v přeboru.

Jenže jiní zase ve světle překotných změn z tohoto týdne brzdí optimismus.

„Opět se změnila pozice ve vládě, takže nová opatření na sebe nemusejí dát dlouho čekat. Jeden něco povolí, druhý to může okamžitě zpřísnit,“ domnívá se Jan Vild, trenér fotbalistů Volduch. Ale v jednom má jasno. „Trpí tím všechny amatérské sporty, hlavně děti by potřebovaly pohyb jako sůl. Rok bez pohybu u nich zanechá obrovské následky,“ doplnil.

„Za sebe bych asi nedohrával. Snad se to už dostane do normálu a další sezona se dohraje a bude vše, jak má být,“ byl rezolutnější Jaroslav Urbánek, který trénuje žáčky plzeňského Prazdroje.

Některé sporty už nižší soutěže zabalily, jedou jen nejvyšší ligy. Jde především o ty vnitřní – stolní tenis, házená, ale třeba i florbal.

„Určitě venku hrát nebudeme. Ale využijeme měsíc náskok oproti jiným rokům a zahájíme letní přípravu,“ uvedl za florbalový oddíl Sport Club Klatovy Jiří Klouda.

Národní házenkáři zatím, stejně jako fotbal nebo basketbal, s ukončením váhají. Národní házená dokonce udělala průzkum mezi oddíly, jestli chtějí pokračovat nebo ne. A výsledek?

Zhruba padesát na padesát. Těžko se pak něco rozhoduje. Zvlášť když nejsou jasně daná pravidla.

„Od příštího týdne bychom měli začít trénovat. Ale jak to bude s dohráváním soutěží, uvidíme, až zjistíme, jaké jsou přesně podmínky,“ říká Josef Kadaně, předseda hokejbalového klubu HBC Plzeň.

Blíží se restart sportu?