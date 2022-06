Oba týmy se ve víkendovém zápase 26. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy nemohly dlouho prosadit a první branku vstřelil až v 79. minutě hostující Daněk. Když už to vypadalo, že Klatovští si dokopnou osladí třemi body za hubené vítězství 1:0, udeřili domácí. Konkrétně třicetiletý Milan Kubáň, jenž svým zásahem z 89. minuty poslal duel do penaltového rozstřelu. V něm ale byli šťastnější hosté, kteří po výhře 8:7 slavili druhý bonusový bod.

Fotbalisté rezervního výběru SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) uhráli na závěr sezony I. B třídy dva body na hřišti Pačejova.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Bylo to vyrovnané utkání. Jen je škoda, že poté, co jsme vstřelili gól, jsme přestali úplně hrát, čehož soupeř využil a vyrovnal. Zápas tak musely rozhodnout až penalty,“ uvedl fotbalista Klatov Matěj Škoch, pro něhož byl souboj v Pačejově posledním v klatovském dresu. „Vracím se zpátky do Mochtína, kde jsem fotbalově vyrůstal,“ prozradil na závěr osmnáctiletý hráč.

TJ Sokol Pačejov - SK Klatovy 1898 B 1:1

PK: 7:8. Poločas: 0:0. Branky: 89. Kubáň – 79. Daněk. Rozhodčí: Bogdan – Jirovec, Kopřiva. ŽK: 58. Hosnedl, 78. Polena. Diváci: 60. TJ Sokol Pačejov: Sedláček – Prokopius, Kubáň, F. Kába, Mareš, Hosnedl, Ticháček, Hlůžek, Polena, Kolářík (89. Voska), Panuška. Trenér: Zdeněk Voska. SK Klatovy 1898 B: Herman – Kotáb (70. Mareš), Daněk, Barborka, Cibulka, Urs, Tomaka (46. Pešek), Pham, Javorský (70. Korpa), Kutka (46. Berka), Škoch. Trenér: Jan Ježek.

Kolaps v závěru! Zpackanou koncovku zachraňovaly Chanovice až v penaltách