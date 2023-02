Malesice totiž ještě do poločasu třemi góly skóre otočily a po změně přidaly další dva zásahy. Nováček I. A třídy, jemuž po první polovině sezony patří šesté místo, tak díky vysokému vítězství 5:1 postupuje do třetího kola, ve kterém jej čeká Slavoj Mýto. Úředním termínem sehrání zápasu je víkend 25. a 26. února.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, kdy jsme po jejich chybě dali asi v desáté vteřině vedoucí branku. Pak jsme byli patnáct minut aktivní, ale to byla jediná pasáž zápasu, ve které jsme byli lepší," uvedl po skončení pohárové bitvy trenér fotbalového Chotíkova Petr Kučera. „Pak se hra rozhodně vyrovnala, soupeř srovnal ze standardní situace a za chvíli po chybě našeho stopera skóre otočil. Do poločasu Malesice přidaly ještě jednu branku, kdy mi tam propadl balon," popisoval hrající kouč chotíkovských fotbalistů průběh prvního dějství.

FC Chotíkov 1932 (černožlutí), ilustrační snímek.Zdroj: Filip Nekola

„I když pohár není (nebyl) naší prioritou, určitě jsme nechtěli prohrát. Takže i začátek druhého poločasu byl z naší strany poměrně slušný, ale jakmile jsme inkasovali počtvrté, bylo definitivně hotovo. Opticky ten zápas nebyl na 5:1, ale na šance asi jo. Malesice si vytvořily více brankových příležitostí a zcela po zásluze vyhrály," uznal poněkud rozpačitě kouč FC Chotíkov 1932.

Druhý tým tabulky nejvyšší krajské soutěže nyní čekají dva tréninky, pak odjezd na soustředění. „V pondělí a ve středu budeme trénovat a ve čtvrtek odjíždíme na soustředění na Špičák. V neděli se vracíme, ale zastavíme ještě v Klatovech, kde máme na UMT od 14 hodin domluvené přípravné utkání s německým Zwieselem," prozradil Kučera plán týmu na příštích sedm dní.

2. kolo Poháru PKFS: Sokol Malesice - FC Chotíkov 1932 5:1

Poločas: 3:1. Branky: 26. a 41. Potoček, 30. Hrabchak, 62. Svoboda, 83. Schleis - 1. Vild. Rozhodčí: Schneider - Adámek, Smola. ŽK: 4:2 (36. Havelka, 55. Legát, 80. Čech, 88. T. Gita - 29. Bejdák, 41. M. Míka). Diváci: 18. Hřiště: UMT Horní Bříza. Sestava TJ Sokol Malesice: Lecjaks - Žitek, Potoček, Faltus, Havelka (46. Kružík), Hrabchak, Legát, T. Gita, Schleis, Svoboda (74. Čech), Maur. Trenér: Ondřej Pondělík. Sestava FC Chotíkov 1932: Bejdák (37. Plic) - Klepal, Denk, M. Míka (68. Kolesa), Rozboud, Kuhajda, Buchta, Kučera, Cirok, Vild (46. Huml), Lopata. Trenér: Petr Kučera. Postupující: TJ Sokol Malesice.

