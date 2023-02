„Utkání bylo z naší strany kromě prvních patnácti dvaceti minut, kdy jsme soupeři prakticky nepůjčili míč, dost nepřesné. V naší hře bylo spoustu zbytečných a naprosto jednoduchých ztrát, s čímž jsem hrubě nespokojen. Provází nás to celou letošní sezonu a chyby se stále opakují. Výsledek nás sice může těšit, ale hráči ví, že příště to musí být lepší,“ uvedl pro klubový web trenér fotbalistů Český lev Union Beroun Michal Červenka.

A jak zápas hodnotil Matěj Spěváček, mladý kouč hostujícího Slavoje Mýto? „Z naší strany tam bylo dost nepřesností. Beroun byl lepší na balonu a lépe zvládal přechody do útoku. Dvakrát se navíc prosadil po rohovém kopu. My jsme naopak hodně kazili a nedostali jsme se příliš do hry. Byl to ale dobrý zápas do přípravy. Utkání nám sice nevyšlo, ale to není v této fázi přípravy důležité,“ tvrdil kouč Spěváček, pro jehož družinu se jednalo o druhou porážku v přípravě v řadě. Předtím Slavoj podlehl výsledkem 1:3 divizním Tochovicím.

TJ Slavoj Mýto (modří), ilustrační snímek.Zdroj: David Koranda

„Nedokázali jsme navázat na zápas s Tochovicemi. Je to asi tím, že více času trávíme nabíráním kondice a s míčem tolik nejsme. Už ale postupně musíme začít pracovat i na fotbalových věcech,“ uvědomuje si začínající lodivod.

