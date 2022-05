„Ale cíle se moc nemění. Na začátku jara jsme si dali dva. Tím prvním bylo skončit do pátého místa, a to se nám zatím daří. Jsme druzí, a i když náš ve zbytku sezony čekají nesmírně silní soupeře včetně Domažlic, Horní Břízy, Lhoty i Radnic, věříme, že do pátého místa zůstaneme i na konci ročníku,“ říká v povídání pro Deníku hlavní trenér Optiků Karel Kalivoda.

Druhý cíl byl klubový. Daří se jej plnit? „To zatím moc ne. Chtěli jsme tým doplnit o dorostence a zasvětit je do dospělého fotbalu. Ačkoliv si pár kluků za nás už zahrálo, je to těžké a chvíli bude trvat, než si zvyknou na tempo a kvalitu soutěže,“ tvrdí kouč, a pak se ještě vrátil za nedělním soubojem 24. kola proti Staňkovu, který jeho mužstvo vyhrálo 4:0. I díky hattricku Imricha Vargy, jenž třikrát přesně pálil v úvodních třiceti minutách.

„Chyběli nám čtyři kluci ze základní sestavy, ale soupeř byl na tom snad ještě hůř. Od toho se to celé odvíjelo. My jsme zápas rozhodli po krásných akcích ještě do poločasu,“ těšilo Kalivodu, trenéra fotbalistů Nýrska.

Poločas: 3:0. Branky: 9., 18. a 30. I. Varga, 80. M. Vlček. Rozhodčí: Kříž - Mičan, Schveinert. ŽK: 1:2 (89. Čanecký - 14. Dolejš, 57. Drudík). Diváci: 120.



FK Okula Nýrsko: Toul - Antonovics, M. Vlček, Pavlík, Výtisk, T. Kohout, I. Varga (70. Rubáš), Čanecký, M. Brož, Kotlan, Bastl (70. Göndör). Trenér: Karel Kalivoda starší. FK Staňkov: Jánský - Vrba, Dolejš, Mifek (86. P. Gust), Kolros, Hrdina, Pitipáč, Kastl (78. O. Liška), Bozděch (76. T. Gust), Hodan, Drudík. Trenér: Milan Kucharič.

Po změně stran už to tak slavné nebylo. Alespoň co se týče hry. „V závěru jsme přidali čtvrtou branku, kterou vstřelila zimní posila Vlček, jenž se nám jeví velmi dobře, ale jinak jsme ve druhé půli nepodali dobrý výkon. Přizpůsobili jsme se hře soupeře a nebylo to zkrátka ono,“ uznal kouč, který vyhlíží návrat opor.

„V trestu teď ještě byl kapitán György, chyběl nám zraněný Trumpeš i můj syn. Do konce sezony je mimo Jiří Brabec. Doufám ovšem, že se někteří kluci uzdraví, protože nás teď čekají zápasy s těmi nejlepšími týmy v celé soutěži,“ uvědomuje si Kalivoda. O víkendu hraje Okula ještě v Černicích, pak následují právě bitvy s rezervou Domažlic, Radnicemi, Horní Břízou a Lhotou. V derniéře sezony pak změří Nýrští síly s Tlumačovem - na jeho půde. Teď jsou o skóre druzí, ale budou i na konci soutěžního ročníku?

