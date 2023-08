/FOTBALOVÉ OHLASY/ Ani ve svém druhém vystoupení v novém ročníku krajské I. A třídy nedokázali zvítězit, ale na rozdíl od úvodního zápasu na hřišti Dobřan, kde prohráli 1:3, bodovali. Fotbalisté TJ Sušice sice v nedělním utkání 2. kola s nováčkem soutěže TJ Tlučná dvakrát prohrávali, ale nakonec doma ukořistili bodík za remízu 2:2.

Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. | Foto: David Koranda

Sušický realizační tým musel ukázat na hodně improvizovanou jedenáctku hráčů, protože z různých důvodů chyběli trenérům klíčoví borci Králík, Král a Pechek. „A to znamenalo výrazné oslabení,“ připustil sušický fotbalista Patrik Hubáček, který ale díky absencím dostal šanci ukázat se hned od začátku.

Chceme dávat hodně gólů, hlásí kouč nově vzniklého švihovského béčka fotbalistů

A Patrik Hubáček důvěru trenérům splatil už ve 26. minutě, kdy střelou k tyči vyrovnal průběžný stav zápasu na 1:1. Tímto výsledkem skončil i první poločas. „Do druhé půle jsme chtěli naskočit v tempu, ve kterém skončil první poločas. Myslím, že jsme fyzicky na tom byli lépe než hostující celek, což se také potvrdilo. Hosté zalezli na svou polovinu a nám nezbývalo nic jiného než útočit do plné obrany, což nikdy není nic jednoduchého. Tlak jsme měli, ale finální fáze nebyla taková, jakou bychom si představovali,“ řekl asistent Štěpán Tuček.

1/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 2/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 3/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 4/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 5/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 6/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 7/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 8/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 9/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 10/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 11/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 12/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek. 13/13 Zdroj: David Koranda Fotbalisté TJ Sušice (modří), archivní snímek.

A tak udeřili hosté, kteří v 81. minutě po sérii odrazů a nedůrazu domácích dopravili míč do sítě podruhé. „To ovšem kluky nepoložilo a tlak se opět vrátil na naši stranu. A hned o tři minuty později to vzal kapitán Tomáš Klíma na sebe. Dostal míč zády k bráně, přikryl si ho a z otočky vyslal nechytatelnou střelu za záda hostujícího brankáře,“ popisoval Tuček trefu špílmachra týmu.

Kariéru mu ukončilo zranění, teď je Spěváček druhým nejmladším trenérem v divizi

„Hosté poté zalezli úplně a my už si žádnou vážnější situaci do plné obrany nedokázali vytvořit,“ doplnil k hodnocení zápasu. „Kluky musíme pochválit, že to nezabalili. Samozřejmě velká škoda ztráty dvou bodů na domácí půdě. Děkujeme našemu kotli, který nás podpořil. Díky patří také dvěma dorostencům, kteří mužstvo doplnili. My musíme zlepšit koncovku, ale to nás trápí už hodně dlouho, tak snad se nám to již v dalším zápase v Chlumčanech podaří zlomit,“ přeje si Štěpán Tuček, asistent trenéra Pavla Hrubce.

TJ Sušice – TJ Tlučná 2:2

Poločas: 1:1. Branky: 26. Patrik Hubáček, 84. Klíma – 8. Polák, 81. Saitz. Rozhodčí: Adámek, Duda, Hebr. ŽK: 2:2 (31. Marek, 90+2. Podlipský – 49. Veselý, 86. Škoda). Diváci: 100. Sestava TJ Sušice: Těžký – Pivetz, Marek, Kodýdek, Vystrčil (82. Kopa), Štěch, Hájek, Patrik Hubáček (72. Krůs), Podlipský, Klíma, Míčka. Trenér: Pavel Hrubec. Sestava TJ Tlučná: Kovařík – Škoda, Saitz, Hitha, Polák, Stehlík (90+2. M. Kouřil), Folk (90+4. Černý), Veselý, Sadílek (88. Houdek), L. Kouřil, Šafránek. Trenér: Michal Vašák.

FOTO: Luby srazily lahůdky Grajciara. Asi spravedlivá remíza, hodnotil Pikhart