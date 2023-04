„I když jsme měli opravdu dost šancí, herně to nebylo ono. Nakonec můžeme být rádi za bod, ale ve fotbale to tak někdy bývá. Je to ztráta, zklamání, ale nehroutíme se z toho, jedeme dál," doplnil fotbalista domácího celku.

Podzimní utkání mezi Strážovem (červení) a TJ Měcholupy (žluté dresy) skončilo smírně 2:2. A nerozhodný výsledek se urodil i v páteční jarní odvetě.Zdroj: Jindřich Schovanec

Svoje si k pátečnímu utkání řekl také strážovský kapitán Michal Chaluš. „Před zápasem bychom bod určitě brali, ale vzhledem k tomu, že jsme inkasovali až v nastavení, jsme malinko zklamaní. Měcholupy ale hrály výborně, byly lepší na míči a měly spoustu šancí. Nicméně i my jsme si kromě gólu vytvořili ještě tři stoprocentní příležitosti, škoda jen, že jsme alespoň jednu z nich neproměnili. Chyběl nám kousek, ale ve finále si Měcholupy ten bodík rozhodně zasloužily," uznal čtyřiatřicetiletý kapitán Kovodružstva.

Strážov čeká další utkání už v pondělí, kdy doma od 16.00 hodin přivítá v dohrávce 16. kola soutěže nepříjemné Chanovice. Měcholupy hrají ve středu (od 17 hodin) čtvrtfinále poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) na půdě Tachova, naprosto suverénního lídra krajského přeboru.

TJ Měcholupy - SK Kovodružstvo Strážov 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 90+2. Harmady - 18. Chaluš. Rozhodčí: Bína - O. Kaiser, D. Kaiser. ŽK: 3:0 (59. Kadlec, 79. Bečka, 79. Veselka). Diváci: 77. TJ Měcholupy: Kubík - Novotný, Veselka, Zelenka, Kadlec, Duchek (70. Čížek), Kaas, Harmady, Valečka (46. O. Červený), Javorský, Bečka. Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil. K Kovodružstvo Strážov: Pressl - Michel, Chaluš, Flodr, Kološ (60. M. Kalivoda), L. Kalivoda, Uruba, Soušek (90. Šteiner), Vališ, J. Kalivoda (60. I. Hryhorak), T. Červený). Trenér: Petr Presl.

