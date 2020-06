Klatovy jste na jejich hřišti v bláznivém zápase porazili 5:4. Jak utkání hodnotíte?

Zatímco Klatovy už pár zápasů po té dlouhé pauze odehrály, pro nás se jednalo teprve o první utkání. Bylo patrné, že se ještě musíme dostat do tempa. Jasně, nějaké chyby jsme udělali, ale myslím si, že to až tak špatné nebylo. Naopak, byl to velmi hezký zápas, zejména pak pro diváky, protože padlo hodně gólů. Chtěl bych oba týmy pochválit za nasazení.

Co podle vás rozhodlo o vašem vítězství?

Asi nic konkrétního. Bylo to vyrovnané utkání a my jen dali ke konci vítězný gól.

Ten jste vstřelil právě vy. Jak byste svou branku popsal?

Po našem útoku jsem dostal balon kousek za vápnem a zkusil jsem vystřelit. Brankář byl trochu venku, míč ho přeletěl. Takový gól teď zase dlouho nedám (úsměv).

Jak jste se vlastně těšil na utkání proti Klatovům?

Pauza byla hodně dlouhá, takže jsem byl na fotbal celkově hodně natěšený. Na tohle utkání jsem se ale těšil dvojnásob. Na bývalé spoluhráče i lidi kolem. Přece jen, strávil jsem v Klatovech čtyři roky a mám odsud celou řadu pěkných vzpomínek.

Došlo před zápasem na nějaké hecování s bývalými spoluhráči?

Ano, s Fandou Divišem. Hrajeme spolu už od přípravky, byli jsme společně i ve více týmech. Jako spoluhráči i protihráči…

Čtyři z pěti vstřelených gólů obstarali bývalí hráči Klatov. Vy a Lukáš Bálek jste se trefili jednou, Michal Požárek dokonce dvakrát. Byla to náhoda nebo jste dokonale využili znalost a slabiny domácího týmu?

Myslím si, že to byla spíš náhoda, ale je rozhodně pěkné, že se nám povedlo takhle se prosadit.