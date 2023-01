A podle ohlasů z táboru šumavského týmu šlo o zasloužený direkt, i když hra až tak špatná nebyla. „Dokázali jsme hned na začátku zápasu skórovat, ale do poločasu jsme dostali tři kousky, přičemž některé branky vlastně vůbec nemusely padnout,“ narážel sušický fotbalista Ondřej Míčka na to, že obdržené góly patřily do kategorie laciných a zbytečných. O poločasové přestávce, byť se jednalo pouze o přípravný zápas, měla Sušice v kabině malou rozpravu.