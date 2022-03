„Nás trošku trápila finální fáze, ale podařilo se nám to, co je v každém zápase nejdůležitější – vstřelit úvodní branku. Na ní jsme záhy navázali druhou, ale je škoda, že jsme nepřidali třetí. Naštěstí jsme to nějak ukopali a tři body nakonec zůstaly doma,“ oddechl si muž s dvanáctkou na zádech.

Jiří Sedáček (na snímku vlevo).Zdroj: David Koranda

Sedláček si myslí, že jeho tým bude v jarní fázi druhé nejvyšší krajské soutěže těžit z náročné zimní přípravy, ve které dal trenér Pavel Hrubec svým svěřencům pořádně do těla. „Zimní příprava byla zaměřená přímo jen na kondici, myslím si, že naběhaní jsme dost. Měli jsme také soustředění. Zkrátka: absolvovali jsme klasickou zimní přípravu, která splnila účel a my z ní budeme teď těžit."

Na otázku, jestli Sušice míří ještě výš než na osmé místo z podzimu, odpověděl poněkud vyhýbavě. „Určitě bychom chtěli navázat na konec podzimní části, kdy se nám podařilo nasbírat nějaké body a posunout se tabulkou výš. Chtěli bychom urvat v následujících zápasech co nejvíc bodů,“ zdůraznil. Sám si však uvědomuje, že soupeři jeho týmu nedají nic zadarmo. Zvlášť týmy z Plzně v čele se suverénní rezervou SK Petřín Plzeň. „Rozhodně jim to ale nebudeme chtít ulehčovat, naopak zkusíme nějak zahýbat tabulkou,“ slibuje Sedláček.

Autoři: David Koranda, Martin Mangl

