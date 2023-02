Nutno však podotknout, že Zruč do zápasu vyslala značně improvizovanou sestavu. „Nastoupili jsme prakticky s béčkem a dorostenci, takže doufám, že příští utkání nebudu muset sáhnout do přípravky," zlobil se trenér Zruče Jan Kraus na některé jedince. „Jsem fakt zklamaný. Nevím, co bude dál," krčil rameny, ale pak přece jen malinko změnil tón. „Musím pochválit naše mladíky z dorostu, kteří nejprve měli ráno svůj zápas a odpoledne si v době nouze přišli zahrát i za muže," doplnil k víkendovému mači jinak značně rozladěný lodivod.

K zápasu se pro Deník vyjádřil také malesický trenér Ondřej Pondělík. „Utkání jsme měli v plánu odehrát ve dvou různých sestavách na každý poločas, protože jsme si potřebovali vyzkoušet pár variant. V úvodních patnácti minutách to byl takový nehezký fotbal bez šancí, ale poté se nám podařilo pomalu přebrat iniciativu a začali jsme soupeře dostávat pod tlak," těšilo Ondřeje Pondělíka.

A úvodní branka na sebe nenechal dlouho čekat. Skóre utkání otevřel po pěkně zahraném přímém kopu Matěj Maur, jenž vymetl šibenici domácí svatyně. Malesice pak do konce zápasu přidaly oslabenému soupeři další tři branky (znovu Maur, Pašek a Lecjaks) a připsaly si v rámci přípravy další vítězství.

„Velmi dobře zahrál mladý Pašek, který je u nás na zkoušce. Všeobecně velmi dobře fungovala defenzivní hra, kde bych chtěl vyzdvihnout výkon Lukáše Kružíka. Chce to dál pokračovat v nasazení, kdy máme naběháno a při hře je to pak znát. Navíc nám teď s tréninky pomáhá bývalý ligový hráč Matěj Končal, se kterým se zaměřujeme na co nejrychlejší dostání míče pod kontrolu, mluvení, pohyb a tím i zrychlení celého herního projevu," prozradil kouč Malesic.

Toho však mrzí, stejně jako jeho kolegu Jana Krause, fakt, že Zruč do zápasu nenasadila to nejlepší. „Po pravdě mě to trošku naštvalo. Takhle totiž tento přátelský zápas neměl stoprocentní význam," mrzelo trenéra Pondělíka.

