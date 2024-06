Fotbalisté plzeňského Petřína, kteří si s předstihem zajistili prvenství v áčkové skupině FORTUNA divize a od příští sezony budou hrát vysněnou třetí ligu, odcestují k poslednímu utkání již končícího ročníku čtvrté nejvyšší tuzemské soutěže do Husových sadů, kde už v pátek od 18 hodin změří síly v krajském derby s domácími Rokycany.

Fotbalisté FC Rokycany (na archivním snímku hráči v zelených dresech) přivítají Petřín. | Foto: Deník/Martin Mangl

Petřínští v posledních dvou zápasech, v nichž trenéři dali šanci i širšímu kádru včetně mladíků z dorostu, prohráli. Podobnou bilanci ale mají i Rokycany, které v nedávné minulosti padly v Mariánských Lázních, remizovaly se Sokolovem a naposledy neuspěly na hřišti Českého Krumlova. Teď ale chtějí uspět. „Přijede k nám vítěz letošního ročníku, tímto bych mu chtěl pogratulovat," říká na úvod mladý fotbalista Rokycan Jakub Janota, který věří, že se svými spoluhráči může Petřín porazit. „Naší výhodou by mohlo být domácí hřišti, predikuji vítězství rozdílem tří gólů," prohlásil malinko optimisticky.

Klíčem k úspěchu bude pod něj soustředěnost na svůj vlastní výkon. „Nechceme hledět na soupeře," konstatuje. A jaké utkání vlastně očekává? „Vyhrocené, ale velmi kvalitní z obou stran. Soupeř už má jisté první místo, a myslím si, že spíš už chce dohrát zbytek sezony," poukázal Janota na předchozí porážky Petřína s Tachovem a Soběslaví. „Přesto je to derby a stát se v něm může cokoliv," přemítá nahlas. „Asi to bude zápas, ve kterém můžeme jen získat. Už jsme bodově v klidu a máme možnost zakončit celkem povedené jaro domácí výhrou. Uděláme pro to maximum," dodal 22letý záložník Rokycan.

Kam o víkendu za fotbalem

FORTUNA divize A - pátek 18.00: Rokycany - Petřín Plzeň, sobota 10.15: Katovice - Klatovy, 16.00: Doubravka - Sokolov, Soběslav - Domažlice B, 17.00: Tachov - Hořovice. Krajský přebor - pátek 18.00: Mýto - Rapid Plzeň, Holýšov - Horní Bříza, sobota 14.00: Košutka Plzeň - Lhota (hř. Ledce), Černice - Nepomuk, Kaznějov - Radnice, 17.00: Stříbro - Nýrsko, 18.00: Zruč - Petřín Plzeň B. I. A třída - sobota 10.15: Kralovice - Křimice, 10.30: Žákava - Malesice, 14.00: Bolevec - Tlučná, Slovan Plzeň - Chlumčany, 16.00: Staňkov - Koloveč, 17.00: Sušice - Dobřany, 18.00: Luby - H. Týn, neděle 17.00: Smíchov Plzeň - Tlumačov. I. B třída, skupina A - sobota 10.30: Koloveč B - Stráž (hř. Únějovice), 14.00: Merklín - Chodov, Bor - Dl. Újezd, 16.00: Postřekov - Chotěšov, 16.30: Kdyně - Krchleby, 18.00: Mrákov - Klenčí pod Čerchovem, neděle 18.00: Stod - Planá. I. B třída, skupina B - pátek 18.00: Švihov - Mochtín, sobota 14.00: Starý Plzenec - Sp. Poříčí, Blovice - Klatovy B, 16.00: Strážov - Svéradice, 18.00: Losiná - Chanovice, Sv. Hrádek - Bolešiny, Měcholupy - Horažďovice. I. B třída, skupina C - sobota 10.15: Vejprnice B - Mladotice, 14.00: Strašice - Zruč B, 16.00: Zbiroh - Město Touškov, 18.00: Plasy - Mýto B, Volduchy - Dýšina, Úněšov - Horní Bříza B, neděle 18.00: Rokycany B - Chrást.

