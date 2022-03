Na podzim rokycanští fotbalisté prohráli s Lomem doma vysoko 0:5, v sobotu je čeká odveta na jihu. Uspějí?Zdroj: David Koranda

Sám si moc dobře uvědomuje, kdo bude v zápase na jihu Čech favoritem, ale zbraně předem neskládá. „Lom má velice kvalitní kádr. Troufnu si říct, že srovnatelný s týmy ze třetí ligy. Tvrdím to pořád: společně s Přešticemi a béčkem Českých Budějovic se bude rvát o postup do vyšší soutěže. Určitě bude v sobotu favoritem, ale my tam rozhodně nepojedeme s předem poraženeckou náladou,“ slibuje fanouškům zkušený kouč.

Za klíč k úspěchu považuje produktivitu. „Pokud si vytvoříme nějaké šance, a já doufám, že ano, musíme je proměňovat. Tím bychom dostali soupeře trošičku pod tlak a to by mohlo vést k úspěchu,“ tvrdí Dejmek a ví, že podobně stoprocentní bude muset být jeho mužstvo i v defenzivní činnosti. Až na jednu výjimku odcestují Rokycany na jih v plné síle. „Určitě nebude Ženíšek, který má bohužel covid, ale jinak bychom měli být kompletní,“ kvituje trenér.

Neméně náročná šichta čeká v prvním jarním kole divizní skupiny A také rokycanského rivala z Klatov. Ten v sobotu zajíždí rovněž na jih republiky, kde změří síly s rezervou českobudějovického Dynama.

„Budějovice mají mladý a běhavý tým, který se snaží kombinovat a držet balon. Já osobně očekávám podobné utkání jako na podzim (Klatovy doma vyhrály 2:1 – pozn. autora),“ má jasno klatovský středopolař Michal Marek.

„Soupeř bude určitě favoritem, i když si myslím, že na ně docela umíme zahrát,“ připomíná mladík s osmičkou na zádech fakt, že v posledních čtyřech vzájemných zápasech Klatovy se zálohou prvoligového klubu nebodovaly pouze jednou, a to 22. srpna roku 2020 (prohrály 0:2).

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Rakovník (UMT Luční). FORTUNA divize A – sobota 14.30: Přeštice – Mariánské Lázně, Lom – Rokycany, Doubravka – Hořovice, Katovice – Mýto, 15.30: České Budějovice B – Klatovy (hř. SCM Mladé), 16.00: Hvězda Cheb – Petřín Plzeň (UMT).



Krajský přebor – sobota 12.30: Lhota – Tlumačov (UMT Bolevec), 14.00: Nýrsko – Rapid Plzeň (UMT Sušice), 14.30: Horní Bříza – Nepomuk, 15.00: Bolevec – Vejprnice, 16.00: Černice – Chotíkov (UMT Petřín), neděle 14.30: Jiskra Domažlice B – Stříbro, Staňkov – Zruč, Radnice – Holýšov.



I. A třída – sobota 10.30: Žihle – Svéradice, 11.00: Kaznějov – Košutka (UMT Horní Bříza), 14.00: Kralovice – Petřín Plzeň B (UMT Žihle), 14.30: Žákava – Luby, Bělá nad Radbuzou – Tachov, neděle 14.30: Sušice – Rokycany B, Mýto B – Mochtín, Křimice – Svatobor Hrádek.



I. celostátní liga dorostu U19 a U17 – sobota 10.30: Viktoria Plzeň U19 – Zlín U19 (UMT Luční), 12.45: Viktoria Plzeň U17 – Zlín U17 (UMT Luční). 1. liga žen – neděle 15.00: Slovácko – Viktoria Plzeň (hř. Kunovice).

