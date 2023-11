FOTO: Nýrsko porazilo v azylu Zruč a atakuje čtvrtou příčku krajského přeboru

„V prvním poločase byli hosté sice fotbalovější a více na balonu, nicméně my jsme byli v zakončení efektivnější a do kabin jsme tak odcházeli za nadějného dvoubrankového vedení. Po změně stran nám však již tradičně došly fyzické síly, hosté byli daleko lepší, zatlačili nás do hluboké defenzivy, a nakonec zaslouženě vyrovnali po střelách zpoza pokutového území," hodnotil remízový zápas pro klubový web ostřílený stoper domácích Jiří Dolejš.

Mochtínu patří jedno kolo před koncem podzimní části sezony šesté místo (17 bodů) v tabulce skupiny B I. B třídy, rezerva Klatov je desátá (13 bodů).

TJ Sokol Mochtín - SK Klatovy 1898 B 2:2

Poločas: 2:0. Branky: 14. Jaroslav Pretzelmayer, 28. Šafránek - 72. Kolerus, 77. Barborka. Rozhodčí: Slabý - Krauz, Chejlava. ŽK: 0:3 (69. Kolerus, 76. O. Mareš, 78. Barborka). Diváci: 80. TJ Sokol Mochtín: Prokop - Lysek, Dolejš, Bejvl, Strejc (66. Kapusta), Šafránek, Jakub Pretzelmayer, Gajdušek, Höfler (38. Potužník), Čeleda, R. Smolík. Trenér: Jaroslav Cihlář. SK Klatovy 1898 B: Herman - Šťastný, Kolerus, Barborka, Valeš, Šlechta (67. Kotáb), O. Mareš, Bluďovský, Cibulka, Urs, Jakub Pretzelmayer. Trenér: Václav Kopřiva.

