„Na to, že se jednalo o první utkání sezony, to byl pěkný fotbal. Hrálo se nahoru dolů, oba týmy měly šance,“ řekl na začátek hodnocení trenér Nýrska Karel Kalivoda. Jeho tým prohrával po poločase 0:1, když se v 16. minutě prosadil hostující Bůžek. „Myslím si, že v prvním poločase jsme měli více ze hry, vytvořili si šance, ale vpředu jsme nebyli efektivní. Stříbro, které přes léto hodně obměnilo kádr, se tak zaslouženě dostalo do vedení,“ uznal kouč.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) odstartovali novou sezonu domácí remízou 2:2 s Baníkem Stříbro.Zdroj: Jindřich Schovanec

O poločasové přestávce přišla rozmluva a rapidní zlepšení směrem do ofenzivy. „V první půli jsme totiž všechno tahali středem a vůbec nevyužívali křídelní prostory. To jsme po změně stran zlepšili a brzy, byť po standardní situaci, jsme vyrovnali,“ líčil kouč Okuly. Jenomže Baník znovu udeřil – v 78. minutě se zásluhou Dyka ujal vedení 2:1 a měl blíž k plnému bodovému zisku.

„Předtím jsme měli další šance, zejména střelec Varga, ale ten tentokrát v zakončení neměl svůj den,“ litoval zkušený Karel Kalivoda, jenž se ale nevzdal a změnou taktického rázu de facto zařídil (společně se střelcem úvodní branky jeho týmu) vyrovnání. „Stáhli jsme hru na tři obránce, dopředu poslali vysokého Pavlíka, který dokázal z dorážky vyrovnat,“ těšilo 51letého kouče.

Téměř stovka platících diváků v nýrských ochozech už po zbytek zápasu míč v síti neviděla. Zápas tak skončil smírně. „Asi zaslouženě,“ tvrdil Kalivoda. „Nehráli jsme špatně, ale víme, jaké mezery a nedostatky máme. Na tom musíme zapracovat,“ dodal k zápasu trenér druhého týmu loňského ročníku elity kraje, který ale v létě odchodem opor výrazně oslabil.

Na závěr se ještě pozastavil nad zrušením penaltového rozstřelu, který dlouhá léta po sobě přišel na řadu poté, co 90 minut nepřineslo vítěze. „Jako fotbalista říkám, že nějaké zpestření to mělo, ale dělal jsem si statistiku, jak penalty v minulosti zamíchaly pořadím v soutěži a musím říct, že ty extra body na to nějaký vliv neměly. U mužů je asi tedy dobře, že ze rušily, natahovaly se navíc zápasy, ale u mládeže bych penalty ponechal. Je to dovednostní soutěž a za mě to má smysl. Když si vzpomenu na svoje fotbalové začátky, vždycky jsme po tréninku nebo zápase šli kopat penalty a učili se je,“ doplnil na závěr.

FK Okula Nýrsko - TJ Baník Stříbro 2:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 54. a 80. Pavlík – 16. Bůžek, 78. Dyk. Rozhodčí: Rubáš – Frgal, Molek. ŽK: 2:0 (55. Čanecký, 77. M. Bastl). Diváci: 90. FK Okula Nýrsko: Toul – Pavlík, Varga, Vávra (85. Göndör), Karel Kalivoda mladší, Čanecký, M. Brož, Kotlan, M. Bastl, Mašek (90+3. Taušek), Výtisk. Trenér: Karel Kalivoda starší. TJ Baník Stříbro: Hrubý – Marek Vyšín, Martin Vyšín (87. Pašek), Sobolík, Hřebík, Tůma, Dyk, Benedikt (87. Haas), Kolena (77. Kasl), Bůžek, Gontkovič (70. Donate). Trenéři: Lukáš Pleško, Luboš Zaoral.

