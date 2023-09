Losiná vstoupila do zápasu jako Buzz Rakeťák. Ve 4. minutě otevřel skóre dvacetiletý Marek Šindelář, o chvíli později navýšil vedení David Matulka a ve 22. minutě se trefil i Václav Tobrman – 3:0. Horažďovice ovšem zabojovaly, a ještě do konce poločasu se dostaly na dostřel díky exportní trefě mladíčka Ondřeje Šabka a úspěšné exekuci pokutového kopu v podání hrajícího trenéra Jiřího Pavlíka. Šest minut po obrátce bylo již vyrovnáno, když si domácí Libor Šindelář srazil míč do vlastní sítě. A jelikož se do závěrečného hvizdu atraktivního střetnutí již nic nezměnilo, body se v Losiné dělily.