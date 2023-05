V posledních pěti zápasech uhráli pouze dva body za venkovní remízy v Holýšově, respektive Nýrsku. Bídná série ale teď skončila. Fotbalisté SK Rapid Plzeň porazili v úterní dohrávce 22. kola krajského přeboru na domácí půdě soupeře z Nepomuku přesvědčivě 3:0 a tři body slaví poprvé od 11. března, kdy udolali Tlumačov (3:1). Rapid Plzeň se díky výhře dostal v tabulce před Holýšov i Slavoj Mýto.

SK Rapid Plzeň (fotbalisté v bílých dresech), archivní snímek. | Foto: Filip Nekola

„Řekl bych, že vítězství je nakonec zasloužené, ale musím přiznat, že do 70. minuty to určitě, alespoň na šance, nebylo na výsledek 3:0. Určitě jsme po celý zápas lépe kombinovali, častěji drželi míč, měli jakousi územní převahu, ale na vytvořené brankové příležitosti to bylo poměrně vyrovnané. Až na konci, kdy to soupeř otevřel, jsme ještě měli nějaké akce, které mohly skončil gólem," uvedl k zápasu chvíli po jeho konci jeden z trenérů Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

„Jsme strašně moc rádi, že jsme po dlouhé době vyhráli, protože jsme se začali nebezpečně přibližovat týmům ze spodní části tabulky, i když je fakt, že soutěž je letos hodně vyrovnaná. Máme radost také z toho, že jsme navázali na poslední výkony, byť jsme zápasy nevyhrávali, ale výrazně se zvedli v nasazení, bojovnosti, morálce. Snad na to navážeme v úterý doma s béčkem Petřína, který na nás bude mít určitě pifku, protože jsme ho na podzim porazili," dodal kouč.

SK Rapid Plzeň - FK Nepomuk 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 32. Jandík, 71. Klekner, 86. Černický. Rozhodčí: Kříž - Rubáš, Lapák. ŽK: 2:0 (64. M. Fikrle, 71. Ježek). Diváci: 99. Sestava SK Rapid Plzeň: J. Liška - Š. Fikrle, Řezníček, Klekner (85. Křen), M. Fikrle (75. Pešek), Ježek (72. Čupalka), Jandík, Kořenek, Bezukh, Černický (85. Kadlec), Jílek. Trenéři: Pavel Šimsa, Zbyněk Jiskra, Jaromír Mysliveček. Sestava FK Nepomuk: Baroch - Panc (65. Nový), Berkovec (65. Kozák), Voráček, Šafanda, Chalupný (60. Sládek), Skala (65. Jára), Vosyka (55. A. Viktora), Kalabza, Knapp, Kašpar. Trenér: Josef Viktora.

V úterý byla na pořadu také dohrávka 22. kola krajské I. A třídy, ve které fotbalisté Kaznějova přivítali Chlumčany. A Keramiku před vlastními fanoušky dokázali skolit, díky trefám Trana s Bučkem zvítězili 2:1 a posunuli se na první místo průběžného pořadí - o dva body před druhou Sušici.

Úterní dohrávka 22. kola krajské I. A třídy:

FK Bohemia Kaznějov - TJ Keramika Chlumčany 2:1 (1:0, 16. Tran, 70. Buček - 82. Smola, rozhodčí: Šlauf, ŽK: 2:2, 99 diváků).

