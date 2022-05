Jakube, pojďme se ještě vrátit za zápasem v Černicích. Jaké to bylo utkání? Očekávali jsme těžký zápas, a to se potvrdilo. Zejména ve druhém poločase, kdy měly Černice převahu. Před samotným duelem jsme si určitě mysleli na tři body, chtěli jsme zkrátka víc, ale vzhledem k průběhu zápasu dva body určitě bereme.

V penaltovém rozstřelu jste zlikvidoval hned čtyři pokusy domácích. Je to váš dosavadní rekord? Neboj jste někdy chytil více penalt?

Určitě. V minulosti se mi podařilo chytit třeba dvě penalty a na další si alespoň sáhnout, ale v Černicích to bylo zatím nejvíc. Ale hodně tomu napomohlo také to, že jsme dotahovali a série byla o něco delší.

Brankář TJ Sokol Radnice Jakub Volák.Zdroj: archiv Jakuba Voláka

Tipujete u chytání pokutových kopů stranu nebo se díváte na soupeře a čekáte do poslední možné chvíle? Jaký je váš recept na penalty?

Troufnu si říct, že u většiny penalt odhadnu, kam střelec svůj pokus kopne. V Černicích se mi to vlastně povedlo šestkrát z celkových sedmi penalt, když počítám i ponechané nohy na prostředku brány. Ale jakou mám na to taktiku, to prozrazovat nebudu (usmívá se).

Čtenáři Deníku vás zvolili hráčem 23. kola. Víte, kdo pro vás nejvíce hlasoval?

V první řadě chci říct, že vítězství by si zasloužil Dan Černý z Domažlic, který vstřelil hattrick a celkově odehrál skvělý zápas. A kdo pro mě hlasoval? Věděla o tom rodina, tak ta. Určitě spoluhráči, ale nejvíce hlasů přišlo asi ze Lhoty. Kluci asi nechtěli, aby vyhrál zástupce domažlického lídra (smích).

Bude vás vítězství v anketě něco stát?

Abych řekl pravdu, u nás pokuty za takové věci moc nedostáváme, ale když na to přijde, určitě něco do klubové kasy přispěji. Ale snad si tenhle rozhovor nikdo od nás nepřečte a já budu naprosto v klidu.

Zatímco na podzim jste odchytal všechno, na jaře jste ze sestavy chvíli vypadl. Proč? Byl jste zraněný?

Ne, to ne, nebyl. Ale ještě před postupem do krajského přeboru v I. A třídě jsme se v brance pravidelně střídali s Tomášem Spěváčkem. On byl ale na podzim mimo, byl hodně vytížený. Nechtěl pak do toho zasahovat, protože neměl natrénováno. Teď na jaře se ale všechno vrátilo ke starým pořádkům a střídáme se. Určitě mi to ale nijak nevadí, Tomáš je totiž skvělý gólman a myslím si, že u nás je stejně celkem jedno, kdo chytá.

Brankář TJ Sokol Radnice Jakub Volák.Zdroj: archiv Jakuba Voláka

V neděli vás čeká na domácím hřišti lídr z Domažlic. Jaké to bude utkání?

Mrzí mě, že nebudu na hřišti ani na tribuně, protože odjíždím do Portugalska na dovolenou. Ale určitě se budu dívat přes stream a budu fandit. Čeká nás nesmírně těžký zápas, ale věřím klukům, že Benfice nedají nic zadarmo, a že se o výhru porvou. Navíc, když Jiskra vyhraje, bude předčasně slavit titul krajského přeborníka. Ten ji sice už nikdo nevezme, ale ať se radují od týden později (úsměv). V náš prospěch by měla hrát divácká kulisa. Myslím si, že přijde velká návštěva – tři čtyři stovky lidí.

Kromě aktivního hraní fotbalu o něm také píšete pro web, který se zaobírá právě amatérskou kopanou. Je pro vás snazší dělat s někým rozhovor, nebo ho někomu, jako nyní nám, poskytovat?

Píšu už delší dobu, takže pokud dělám rozhovor s někým už třeba potřetí nebo počtvrté, je to už trochu složitější. Ale určitě je pro mě jednodušší s někým rozhovor dělat, než ho sám dávat.

