Posledním účastníkem čtvrtfinále letošního ročníku Poháru PKFS se ve středu večer stali fotbalisté TJ Sokol Radnice. Ti v dohrávce 3. kola udolali srdnatě bojujícího soupeře z Horšovského Týna na jeho umělé trávě těsně 3:2. V dresu vítězného celku se blýskl především dvougólový Martin Habr, ale rozhodující branku si Dynamo vstřelilo samo.

Fotbalisté TJ Sokol Radnice (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili Horšovský Týn 3:2 a v Poháru PKFS postoupili do čtvrtfinále. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Konkrétně Čižikov, který devět minut před koncem nešťastně tečoval střelu radnického Brože do protipohybu vlastního gólmana Šopíka. Radnice se ve čtvrtfinále krajského poháru utkají s Kralovicemi, obhájcem loňského prvenství.

„Zápas se musel pár desítkám přítomných diváků líbit, i když jsme nakonec byli šťastnější my. Domácí fotbalisté byli velmi dobře připravení, snažili se hrát kombinačně, ale kazil jim to mnohdy terén. Sice se hrálo na umělce, ale tu těsně před začátkem zápasu zastihla sněhová vánice a mokrý sníh s gumou tvořil mnohdy nepříjemné hrudky,“ poznamenal gólman Radnic Jakub Volák.

„My využívali rychlých protiútoků z nepřesných nahrávek soupeře a mohli jsme po půl hodině vést 0:3. Jenže ani jeden z útočníků se neprosadil, až tedy Habr po výborném presinku Svobody, který hrál po celý zápas pohybově výborně,“ chválil radnický brankář svého spoluhráče.

Domácí ovšem ještě do poločasu vyrovnali. Z penalty se prosadil týnský kapitán Marek Falout. „Ve druhé půli to bylo podobné, ale domácí se nedokázali dostat do koncovky, až v gólovce, když překonali obranu pěkným pasem a šli do vedení. My hned naštěstí zase srovnali a začala přetahovaná, ve které jsme byli po sražené střele Brože šťastnější,“ ulevil si osmadvacetiletý brankář fotbalových Radnic, který už se těší na čtvrtfinálovou bitvu s Kralovicemi.

„Teď nás v dubnu čeká obhájce Poháru, který zároveň bojuje o postup do krajského přeboru. Takže to souboj nebude opět vůbec jednoduchý a budeme se na něj muset hodně připravit, pokud budeme chtít pokračovat náročnou cestou až do Evropy,“ pousmál se Jakub Volák.

Poločas: 1:1. Branky: 41. Falout z penalty, 68. Hartman – 35. a 69. Habr, 81. Čižikov vlastní. Rozhodčí: Sladký – Schneider, Kraus. ŽK: 1:0 (88. Falout). Diváci: 53. Hřiště: UMT Horšovský Týn. Sestava TJ Dynamo Horšovský Týn: Šopík – Chrž, Sloup, Slinkin (20. Mašek), Šutek, Černík (70. Gregořica), Čižikov, Falout, Hartman (70. Sladký), Bláha (60. Novák), Malý. Trenér: Miroslav Jung. Sestava TJ Sokol Radnice: Volák – Rýdl, Brož, D. Krč, Svoboda, Esterka (46. Kofroň), Kesner (60. Melich), M. Krč, Polášek, Habr (76. Štrunc), L. Aubrecht. Trenér: Roman Štěpánek.

