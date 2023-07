První přípravné utkání na novou sezonu ve FORTUNA divize A odehrají v sobotu od 17.30 hodin fotbalisté SK Klatovy 1898, kteří na domácím hřišti přivítají TJ Sokol Radnice. Souboj proti pátému týmu loňského ročníku nejvyšší krajské soutěže bude zápasovou premiérou nového trenéra klatovského mančaftu Matěje Spěváčka.

SK Klatovy 1898 (červení). | Foto: Jindřich Schovanec

Z Klatov po předchozí sezoně odešlo několik hráčů (Marek, Šoul, Martin Daněk, Tomáš Daněk, Tien Pham Quyet, Prančl, Brabec), ale s týmem se připravuje několik nových tváří. V sobotu by se měli poprvé představit Radek Kokoška (TJ Přeštice, 22 let), Lukáš Prokop (TJ Holýšov 18 let), Tomáš Zajíček (FC Rokycany, 26 let) a také osmnáctiletý mladíček Jakub Javorský (TJ Přeštice).

Sobotní bitva s týmem z Rokycanska je první z celkových šesti před ostrým startem nové divizní sezony proti Katovicím. Ještě předtím by se Klatovy měly utkat se Sušicí, Holýšovem, Kolovčí, Nepomukem a v rámci předkola MOL Cupu také s divizním Tachovem (sobota 29. července na hřišti soupeře).

