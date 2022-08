„Pokladník se na mě už určitě těší,“ culila se hvězda. Podle něj rozhodla ve prospěch jeho mužstva lepší fyzická připravenost. „Většinu zápasu jsme měli míč na kopačkách, takže pro Kralovice to bylo dost fyzicky náročné, což se projevilo právě v prodloužení,“ domnívá se Vacek.

Sám ale přiznává, že domácí hráli na hranici možností a třetímu týmu minulého ročníku divize A cestu za postupem hodně znepříjemnili.

„Myslím si, že Kralovice podaly skvělý bojovný výkon, od začátku utkání byli jejich hráči hodně nahecovaní a tím pádem i nepříjemní. Rozhodně to pro nás nebyl jednoduchý zápas,“ uznává Adam Vacek.

Ten nejprve v 50. minutě vyrovnal na 1:1 a o šest minut později reagoval i na další rychlou trefu Kralovic. „I když jsme dvakrát prohrávali, pořád jsem věřil, že dokážeme utkání otočit. Po fotbalové stránce jsme totiž na tom byli lépe než soupeř. Na začátku druhé půle se nám podařilo vyrovnat, bohužel Kralovice za minutu odpověděly druhým gólem. Naštěstí jsme zase dokázali srovnat na 2:2. Bylo důležité, že jsme nenechali domácí ve druhém poločase dlouho ve vedení,“ říká Vacek, který boj v Kralovicích označil za pravou pohárovou bitvu.

Klatovy v Kralovicích rozhodly až v prodloužení, hattrickem se blýskl Vacek

„Klasika. Hrálo se ve výborné divácké kulise (podle zápisu 320 diváků - pozn. autora), natěšení domácí hráči nám společně s fanoušky nedali vůbec nic zadarmo a my jsme jim bohužel dovolili poločasové vedení 1:0. Kdybychom dali první gól my, zápas by možná vypadal jinak. V kabině jsme si řekli, ze musíme být trpěliví, dobře kombinovat a proměňovat šance, do kterých se dostaneme. To se nám ve druhém poločase povedlo, ale utkání jsme mohli díky šancím rozhodnout už po devadesáti minutách,“ přemítá Vacek.

Teď už se těší na pohárovou konfrontaci s druholigovou Příbramí. „Určitě se na Příbram všichni moc těšíme. Doufám, že se na Rozvoj přijde podívat hodně lidí, ale zároveň musíme podat daleko lepší výkon než proti Kralovicím, abychom byli Příbrami rovnocenným soupeřem,“ uvědomuje si Vacek.

Klatovy se tak dobře naladily (byť s odřenýma ušima) na start divize, ve kterém už v sobotu vyzvou – shodou okolností – béčko Příbrami.

