O tom, že body na Plzeňsku nezůstanou, svěřenci sušického trenéra Pavla Hrubce rozhodli už za čtyřiatřicet minut, během nichž soupeři nasázeli čtyři góly. I když to i ohledem na to, že Křimice zapnuly na vyšší rychlostní stupeň a záhy snížily na rozdíl jediné branky, nezní příliš přesvědčivě.

Nakonec ovšem Sušice vyhrála vysoko 8:3 a upevnila si první místo v tabulce, která přišla o béčko Přeštic, jenž bylo po třech kontumacích ze soutěže vyloučeno. Křimicím k bodům nepomohla ani jedna branka a přítomnost devětatřicetiletého útočníka Pavla Fořta, který s fotbalem začínal v Heřmanově Huti, ale ve své kariéře ostře pálil v plzeňské Viktorii, pražské Slavii, německých klubech Arminia Bielefeld či Dynamo Drážďany i ve Slovanu Bratislava.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) deklasovali Křimice na její půdě vysoko 8:3.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Bylo to utkání, ve kterém jsme byli strašně produktivní směrem do útočné fáze. První poločas mohl skončit klidně 4:4, soupeř totiž nedokázal proměnil jasné šance. Po změně stran Křimice snížily na 3:4, my jsme však poté znovu zapnuli a nakonec jednoznačně vyhráli,“ uvedl jeden ze sušických fotbalistů Patrik Hubáček, který do hry zasáhl jako střídající hráč.

5. kolo I. A třídy: FC Křimice - TJ Sušice 3:8

Poločas: 1:4. Branky: 38. Čejka. 49. Sýkora, 56. Fořt – 5. a 34. Štěch, 12. a 74. Papež, 20. Budil, 69. Králík z penalty, 68. Klíma, 89. Kodýdek. Rozhodčí: Šimek – Kříž, Papierník. ŽK: 3:0 (58. Čechura, 61. Grambal, 64. Havlíček). Diváci: 95. FC Křimice: Hinterholzinger – Dytrt (82. Hulina), Kuneš (46. Havlíček), Fořt, Pinc, Čejka, Szedmák, Čechura, Šváb, Grambal, Vonášek (46. Sýkora). Trenér: Martin Bláha. TJ Sušice: Míček – Pivetz, Kodýdek, Marek, Kysilka, Štěch, Klíma, Králík (71. Podlipský), Budil, Míčka (87. Patrik Hubáček), Papež. Trenér: Pavel Hrubec.

