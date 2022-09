Z archivu: Fotbalisté TJ Start Luby (červení) porazili v šestém kole krajské I. A třídy nováčka z plzeňského Smíchova na jeho hřišti 2:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Vstup do zápasu byl z naší strany doslova katastrofální. Inkasovali jsme asi už v patnácté vteřině, kdy se po rozehrání dostal míč do autu, domácí jej následně rychle vhodili zpátky do hřiště a jejich hráč šel sám na branku,“ pokrčil rameny trenér lubského Startu Radek Pikhart. „Ale dokázali jsme ze závaru po rohovém kopu relativně brzy reagovat, což bylo nesmírně důležité,“ měl jasno.

Po zbytek utkání už padla pouze jedna branka, a to v 61. minutě. Prosadil se hostující Petrželka, který z brejku vystřelil Lubům tři body. „A nesmírně cenné body, protože v posledních patnácti minutách nás domácí zatlačili a měli převahu. My jsme to naštěstí zuby nehty ubránili a domů si odvezli všechny body, za které jsme moc rádi,“ dodal Pikhart, spokojený trenér TJ Start Luby.

SK Smíchov Plzeň – TJ Start Luby 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 1. J. Marek – 13. Blohmann, 61. Petrželka. Rozhodčí: Schneider – Šlauf, Pastyřík. ŽK: 1:1 (83. D. Bešta – 14. Čížek) + Vladislav Smolík (TJ Start Luby, asistent trenéra). Diváci: 97. SK Smíchov Plzeň: V. Bešta – Duspiva (57. Fajfrlík), D. Bešta, Krejčí, Konopík, Krčál, Titlbach (66. Kroc), Zikmund, J. Přibáň (57. Tobrman), Černý, J. Marek. Trenér: Ladislav Rout. TJ Start Luby: Přibyl – Čížek, H. Pikhart, Blohmann, Šnour, Řeřicha, Panuš (90. Beránek), Holý, Petrželka, Pivoňka (78. Lalev), Cole. Trenér: Radek Pikhart.

