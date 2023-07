Do nové sezony, která začíná 19. srpna, si tým z Klatovska nedává přehnané (tabulkové) cíle. „Chtěli bychom, aby nám všem hlavně sloužilo zdraví, abychom byli pohromadě a fotbal nás bavil," prohlásil hrající kouč Pavel Javorský.

Ten se svým týmem odstartuje letní přípravu v sobotu 15. července. „Jelikož jsme měli na jaře dost zraněných hráčů, začátek přípravy jsme trošku oddálili, aby se marodi dali pořádně do kupy. Ale vzhledem k tomu, že soutěžní sezonu začínáme až 19. srpna, myslím si, že něco málo přes měsíc přípravy je pro nás naprosto dostatečný," poznamenal trenér mužstva.

Měcholupy mají v plánu dva přípravné zápasy a jeden domácí turnaj. Tím bude na konci července memoriál Jana Vlasáka. „Tam budou asi čtyři týmy," prozradil Pavel Javorský. „5. srpna sehrajeme přátelské utkání s Postřekovem a generálku absolvujeme 13. srpna odpoledne ve Kdyni," přiblížil šestatřicetiletý fotbalista a kouč v jedné osobě program zkušebních konfrontací.

Javorský kvituje fakt, že drtivá většina zraněných hráčů se přes pauzu uzdravila i to, že z týmu nikdo nikam neodešel. A co příchody? „V dnešní době je dost složité sehnat hráče, ale z Nýrska k nám přichází Daniel Kotlan (27 let - na volný přestup - pozn. autora) a také Standa Vítovec," konstatoval.

Stanislav Vítovec na lavičce záložního týmu Jiskry Domažlice.Zdroj: Deník/Martin Mangl

44letý Stanislav Vítovec v loňském ročníku vedl jako trenér rezervu Jiskry Domažlice, se kterou se mu podařilo zachránit divizní příslušnost. Na lavičce jej ovšem nahradil Štěpán Hirschl, a tak ho Javorský neváhal oslovit. Vítovec měl být původně také velkou posilou do realizačního týmu Měcholup, ale o víkendu dostal nabídku do role asistenta v Klatovech, na kterou kývl.

Fotbalisté TJ Měcholupy odstartují svou pouť béčkovou skupinou krajské I. B třídy v sobotu 19. srpna od 18 hodin na půdě Horažďovic. Poprvé doma se Měcholupy představí o týden později proti Mochtínu, který vloni hrál I. A třídu.

Soupeři Měcholup v sezoně 2023/2024 (I. B třída, skupina B): FK Horažďovice, FK Svéradice, SK Bolešiny, SK Klatovy 1898 B, SK Kovodružstvo Strážov, SK Starý Plzenec, FC Švihov, TJ Pfeifer Chanovice, TJ Sokol Blovice, TJ Sokol Losiná, TJ Sokol Mochtín, TJ Sokol Spálené Pořící, TJ Svatobor Hrádek.

