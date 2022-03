Na domácí půdě pouze remizovali s Aritmou Praha 1:1. „Tentokrát se mi to úplně nelíbilo. Po minulém utkání v Sokolově, které se nám naopak povedlo, jsme k zápasu nepřistoupili na sto procent. Sice jsme měli dobrý začátek, vytvořili si tři šance a jednu z nich dokázali proměnit, ale poté naše hra upadla, zbytečně jsme se vybíjeli v soubojích a přizpůsobili se hře soupeře, který hrál jednoduše. S přibývajícím časem jsme znervózněli, v závěru udělali chybu a soupeř z penalty vyrovnal. Musíme si to vyříkat a poučit se z toho,“ uvědomuje si jednapadesátiletý trenér lídra divizní skupiny A.

Zatímco Purkart byl z generálky poměrně zklamaný, spokojenost se dala vyčíst ve tváři rokycanského trenéra Milana Dejmka, jehož tým v sobotu uspěl na hřišti FK Baník Most – Souš 3:2. O výhře nad druhým týmem divizní skupiny B, jež se netají ambicemi postoupit do vyšší soutěže, rozhodli Rokycanští už v prvním poločase, který ovládli jasně 3:0.

Fotbalisté FC Rokycany (na archivním snímku hráči v zelených dresech) uspěli v generálce. Domácí FK Baník Most - Souš zdolali na jeho půdě 3:2.Zdroj: David Koranda

„Domácí sice byli fotbalovější, ale my jsme v prvním poločase hráli snad nejlépe z celé přípravy. Soupeře jsme napadali, byli agresivní a trestali jeho chyby,“ těšilo Milana Dejmka. „Po změně stran jsme ale od naší hry ustoupili a asi nás ovlivnila i inkasovaná branka ve třicáté vteřině druhé půle. Kluci ovšem bojovali a nakonec dokázali zápas vyhrát. Jsem moc spokojený s výsledkem, a také s předvedenou hrou, zejména v prvním dějství,“ pochvaloval si kouč divizních Rokycan, který na závěr připojil i jednu perličku.

„K zápasu jsme přijeli teprve dvacet minut před jeho začátkem, protože na cestě do Mostu byly samé objížďky a na Liblíně stál most, na který byl však náš autobus příliš těžký,“ usmál se kouč. Po zbytečné cestě do Prahy na Aritmu se tak jednalo o další úsměvnou historku.

Zimní příprava - víkendové výsledky vybraných zápasů (mimo pohár PKFS): SENCO Doubravka – SK Kladno 3:1, Sokol Lom – Jiskra Domažlice 2:2, Plzeň-Černice – Dobřany 0:4, Jiskra Domažlice B – Přeštice B 3:3, Junior Strakonice B – Svéradice 4:3, Viktoria Plzeň B – Zápy 1:0, ROBSTAV Přeštice – Aritma Praha 1:1, FK Baník Most – Souš – FC Rokycany 2:3, TJ Start Luby – Pfeifer Chanovice 3:4, SK Klatovy 1898 – Březová zrušeno.

