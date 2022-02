Z archivu: Fotbalisté TJ Sušice (v modrých dresech) si v úvodním kole poháru PKFS zastříleli. Soupeři z Mrákova nedali šanci a porazili jej 9:0.Zdroj: Aneta Kalivodová

Jeho tým se však do svého soka zahryzl jako hladový tygr lačnící po masité kořisti a od začátku na hřišti diktoval tempo hry. „Nám se extrémně zápas podařil. Soupeře jsme od začátku presovali, z čehož byl Mrákov zaskočený a nedokázal se s naší hrou vůbec vypořádat. Do toho jsme v prvním poločase vstřelili šest gólů a bylo prakticky po zápase,“ říkal kouč TJ Sušice.

Po obrátce tempo hry i kvůli střídání přece jen trochu opadlo, i přesto Sušice ještě dokázala přidat tři góly. Posledních z nich v 57. minutě. „O poločasové přestávce jsme poslali na hřiště tři nové kluky, v 50. minutě další dva. Převážně dorostence. Sice jsme stále hráli aktivně, ale poté jsme si již nevytvářeli tolik brankových příležitostí,“ vysvětlil trenér fakt, že v posledních třiceti minutách se už jeho svěřenci ani jednou gólově neprosadili.

Ve druhém kole poháru čeká Sušici Kaznějov (6. března od 14 hodin v Sušici), který postoupil díky výhře 5:2 nad Dlouhým Újezdem. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme postoupili, ale už méně s tím, že nás ve druhém kole čeká právě Kaznějov. Se stejným soupeřem se totiž utkáme i na začátku jarní části I. A třídy. Na druhou stranu: utkání by nám mohlo nastavit jakési zrcadlo, jak na tom skutečně jsme. V zimní přípravě se nám výsledkově i herně sice dařilo, ale stále jen to jen příprava a já osobně to nijak nepřeceňuji. Jak na tom skutečně jsme, ukáže až mistrovské jaro,“ dodává Pavel Hrubec, zkušený kouč Sušice.

Mrákov - TJ Sušice 0:9 (0:6)

Branky: 9., 21. a 57. Klíma, 33. a 41. Krůs, 7. Míčka, 10. Hájek, 47. Patrik Hubáček, 54. Králík. Rozhodčí: Strolený – Stach, Petrželková. ŽK: 41. Vondraš (Mrákov). Diváci: 10. Hřiště: UMT Sušice. Mrákov: Korba – Vondraš, Dufek, Čacha, Smazal, Karas, T. Duffek, V. Duffek, Nguyen, Stýskal, Michálek. Trenér: Vladimír Duffek. TJ Sušice: Míček – Pivetz, Pechek, Kodýdek, Marek, Králík, Krůs, Hájek, Budil, Klíma, Míčka. Střídali: Podlipský, Vystrčil, Kadlec, Patrik Hubáček, Kaltenbrunner. Trenér: Pavel Hrubec.

