Osmnáct vstřelených gólů mě trošku děsí, pousmál se vejprnický kouč po generálce

„Rádi bychom zopakovali loňský výsledek,“ nechal se slyšet hrající kouč mužstva Petr Kučera. Problémem však může být ztráta elitního ostrostřelce Miroslava Lopaty, který odjel do zahraničí a s ním zmizely i desítky branek.

Fotbalisté Chotíkova (žlutočerní).Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Velice silný bude v letošní sezoně Rapid Plzeň, který sice opustilo několik hráčů, ale mančaft také dobře posílil. V přípravě Rapid Plzeň sestřelil Nýrsko na jeho půdě 6:2, pohrál si i s Berounem, který deklasoval vysoko 8:1. Na dobře vyvážený tým z doubravecké Lopatárny si nepřišel ani Nepomuk, takže jediným týmem, který Rapid porazil, byl divizní Petřín (2:0).

Fotbalisté SK Rapid Plzeň (modří).Zdroj: Vlaďka Štychová

„Proti Petřínu se naplno projevila naše největší bolest – proměňování šancí a celkově netrpělivost ve hře a v řešení určitých situací,“ posteskl si v krátkém rozhovoru pro Deník nejzkušenější a nejstarší z trenérského triumvirátu Rapidu Plzeň Jaromír Mysliveček. „Musíme se naučit být trpěliví, řešit věci více s klidem,“ hledá 81letý matador klíč k případnému úspěchu.

Výborná bilance: dva zápasy, osmnáct vstřelených gólů

Podobně jako Rapid jsou na tom Vejprnice. Jejich kádr sice doznal pouze kosmetických změn, zato produktivita se v přípravě oproti loňskému ročníku rapidně zlepšila. V posledních dvou týdnech totiž Vejprnice v rámci přípravy přejely dvanácti góly Bolevec a v generálce i Smíchov, jemuž zazpíval kanár.

Fotbalisté SK Slavia Vejprnice (červení).Zdroj: David Koranda

„Snad se nepotvrdí věta nebo tvrzení mého kamaráda Michala Bublíka (trenér Bolevce – pozn. autora), že ten, kdo v přípravě vyhrává, špatně trénuje. V tomto případě mě totiž těch osmnáct vstřelených gólů v posledních dvou zápasech maličko děsí,“ pousmál se trenér vejprnické Slavie Lukáš Paul.

Věděli jste, že…?

…hned pětice týmů z krajského přeboru po loňské sezoně změnila hlavního trenéra. Holýšov převzal zkušený kouč Milan Dejmek, na lavičce Horní Břízy operuje po sestupu z divize a přesunu Martina Löffelmana k ženám Viktorie Plzeň trenér Michal Kubice. Mýto bude do nové sezony vstupovat pod taktovkou kouče Zdeňka Víta, Černice vyrukují na své soupeře pod velením Petra Smíška. Změna nastala také v Nýrsku, které převzal hrající trenér Petr Výtisk. Dlouholetý kouč Karel Kalivoda však u týmu dál zůstává.

Ten vidí jako největší favority na prvenství SK Petřín Plzeň a Chotíkov. „Ale i Rapid dobře posílil, určitě bude letos hodně nahoře,“ míní kormidelník. „A my? Myslím si, že soutěž bude celkově daleko vyrovnanější než vloni. Favoritem je Petřín, pak pravděpodobně Chotíkov a pak vidím šanci i u nás. Rádi bychom skončili mezi nejlepší pětkou,“ říká dvaačtyřicetiletý lodivod.

O trošku smělejší plány má trenér Lhoty Petr Nykles. „Pokud budu počítat ještě dvě sezony nedokončené kvůli covidu, tak jsme čtyřikrát za sebou skončili na čtvrtém místě. Teď bychom moc rádi byli na bedně,“ přeje si 53letý kouč.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota.Zdroj: David Koranda

I ten souhlasí s tvrzením svého trenérského kolegy z Vejprnic Lukáše Paula. „Vloni vládl Tachov, na opačném konci tabulky byl Staňkov. Letos bude soutěž podle mého názoru hodně vyrovnaná, čeká nás zajímavá soutěž,“ predikuje.

Na nejvyšší příčky si brousí zuby také Horní Bříza, kterou po sestupu z divizní elity převzal trenér Michal Kubice. „Chci hrát co nejvýše. Pokud by se povedlo vrátit Horní Břízu zpátky do divize, bylo by to super. Uvidíme ale, jak si to sedne,“ přemýšlí nahlas nový kormidelník ex-divizního mančaftu.

Fotbalisté SK Horní Bříza (zelení).Zdroj: Deník/Filip Nekola

Být v horní polovině tabulky chtějí také v Radnicích. Sokol vloni pod vedením trenéra Pavla Aubrechta obsadil pátou příčku, což je nejlepší umístění klubu v jeho historii. „Kdybychom na to navázali, bylo by to super,“ uvedl kouč.

Kaznějov s Košutkou, aneb dva nováčci v euforii

I on hovořil o jakési vyrovnanosti soutěže a zmínil také dva nováčky, kteří mezi elitu kraje postoupili z nižší soutěže. „Myslím si, že letos bude krajský přebor daleko vyrovnanější než loni. Týmy jako Košutka nebo Kaznějov, které v předchozí sezoně postoupily z I. A třídy, budou v euforii podobně jako my před dvěma roky,“ zavzpomínal s nostalgií na postup Radnic.

Fotbalisté FK Bohemia Kaznějov (žlutí).Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vaiz

A trenér Pavel Aubrecht rozhodně nemluví z cesty. Třeba takový Kaznějov, který si krajský přebor zahraje poprvé od roku 1979, v generálce na soutěž přejel Černice 11:3. „Abych řekl pravdu, moc netuším, co od přeboru očekávat,“ připustil kaznějovský šéf lavičky Vladimír Pitlík. „Ale doufám, že nebudeme hrát třetí housle, a doufám, že budeme konkurenceschopní,“ přeje si kouč.

Jak už bylo řečeno na začátku, těžko v blížícím se ročníku nejvyššího přeboru Plzeňského kraje hledat favorita. Každý tým může porazit každý a jednotlivá kola nabídnou vyrovnané souboje. Zkrátka: je na co se těšit, to bezpochyby.

Zajímavé přesuny hráčů z přeboru a ven z něj:

Oliver Kastelic (Zruč – Chotíkov), Ivan Kutlák (Cheb – Vejprnice), Tomáš Knapp (Nepomuk – Smíchov Plzeň), Jan Peterka, Jan Petr (oba Černice – Lhota), Martin Brož (Nýrsko – Švihov), Zbyněk Pašek (Stříbro – Chotíkov), Radoslav Dyk (Baník Stříbro – Lhota), Tomáš Marek (Německo – Lhota), Matěj Štefl (Petřín Plzeň – Bischofsmais), Tomáš Vágner (Čakovice – Nýrsko).

