Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil, i když s přibývajícím časem Admira přece jen hrozila. Rokycany ovšem jejich šance ustály, samy naopak mohly skórovat. Pěknou hlavičkou Jana Matase ale srazil jeden z bránících hráčů mimo prostor tří tyčí a povedenou ránu Jakuba Janoty vyrazil brankář Admiry na tyč. Ještě předtím pelášil sám na gólmana Pražanů Kužel, ale velkou šanci neproměnil. Utkání tak skončilo nerozhodně 0:0. A zaslouženě…

Zimní příprava 2024: FK Admira Praha - FC Rokycany 0:0.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„K zápasu na Admiře jsme kvůli zdravotním problémům, ale i dalším věcem odjeli pouze ve dvanácti lidech. Čtyři kluci navíc v sobotu odehráli sedmdesát minut za béčko. I proto jsem strašně rád, že jsme vydrželi fyzicky až do konce, i když v závěru jsme už byli přece jen trošičku unavení a Admiru pouštěli do šancí," řekl sedmatřicetiletý rokycanský trenér Michal Veselý, jenž si pochvaloval především čisté konto proti silnému třetiligovému soupeři.

„Minule jsme dostali šest gólů s Motorletem, předtím sedm s Milínem, takže na defenzivu jsme se teď zaměřili a dávali si na ni bacha. Kluci si dokázali, že když se soustředí a jsou v hlavě správně nastavení, jde to. Navíc jsme si vytvořili i několik zajímavých situací směrem do ofenzivy, což mě těší. Celkově super přátelák ve výborném tempu, před klukama smekám klobouk dolů za to, jak tohle utkání zvládli a odmakali. Skvělý výkon," dodal. Rokycanští fotbalisté sehrají před začátkem druhé poloviny sezony mezi divizní smetánkou už jen jedno utkání, a to v sobotu 2. března od 14 hodin na hřišti SK Horní Bříza.

