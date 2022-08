Jeho tým prožil fantastický první poločas, který vyhrál 3:0. „Věděli jsme, jakým stylem Tlumačov hraje. Že je na náš způsob hry až moc silový, takže jsme chtěli být často na balonu a hrát na co největší ploše hřiště,“ prozradil trenér recept, který na protivníka z Domažlicka celkem platil. „V první půli jsme hráli to, co jsme si řekli a chtěli. Navíc se nám poměrně dařilo střelecky a do kabin jsme odcházeli za třígólového vedení,“ liboval si.

Jenomže hosté dvě minuty po obrátce snížili. Konkrétně kapitán Luděk Leitl, který využil chyby v rozehrávce. „Přitom jsme si o poločasové přestávce říkali, že nesmíme za žádnou cenu dostat branku, a že musíme hrát zodpovědně. No a my předvedeme pravý opak,“ zlobil se zkušený kormidelník.

Fotbalisté FK Okulo Nýrsko (na snímku hráči v modro-bílých dresech) porazili ve třetím kolem krajského přeboru Tlumačov 5:1.Zdroj: Jiří Pojar

V tu chvíli Tlumačov přebral iniciativu hry a byl malý krůček od další branky. „Gól soupeře pochopitelně nastartoval a najednou byl deset minut lepším týmem. Mohl dokonce i snížit, ale na poslední chvíli nás zachránil brankář Martin Toul, který se při zákroku dokonce zamotal do sítě,“ popisoval trenér.

V 55. minutě šli hosté do deseti, když byl vyloučený David Žák a Nýrsko přesilovku bleskurychle využilo, když se v rozmezí 64. a 66. minuty prosadili dobře hrající Martin Bastl se Zbyňkem Maškem. „Hru jsme po tom vyloučení vyrovnali, a pak jsme definitivně rozhodli,“ těšilo kouče fotbalového Nýrska.

Černou kaňkou bylo vyloučení Jakuba Pavlíka, jenž se v 74. minutě po druhém žlutém zákroku musel poroučet z trávníku. Tlumačovští navíc dostali výhodu pokutového kopu, ale bohužel pro ně šanci promarnili.

„Konečný výsledek je samozřejmě pozitivní, ale tak jednoduché to rozhodně nebylo. Tlumačov ukázal sílu, důraz a především solidní hru směrem do ofenzivy,“ uvedl jednpadesátiletý Kalivoda, a pak chválil také svoje svěřence.

„Kluky musím pochválit, ale jmenovitě pak Štěpána Švece, který patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Dále dvougólového střelce Vargu a také Martina Bastla, který odehrál velmi dobré utkání,“ dodal zkušený trenér Okuly.

