Je hotovo, je vymalováno. Fotbalisté Měcholup si díky výhře 3:0 na hřišti Mochtína definitivně zajistili prvenství v béčkové skupině I. B třídy a poprvé v historii klubu si zahrají druhou nejvyšší soutěže v kraji, tedy I. A třídu. „Je to odměna pro všechny v klubu za dlouhodobě skvělou práci,“ soukal ze sebe hrající trenér áčka Měcholup Pavel Javorský.

I. B třída, skupina B (15. kolo): TJ Sokol Mochtín (na snímku hráči v modrých dresech) - TJ Měcholupy 0:3. | Foto: Jindřich Schovanec

Jeho tým naposledy ztratil body 7. října loňského roku, kdy uhrál bezbrankovou remízu ve Starém Plzenci. Ale od té doby odehrál šestnáct zápasů, z nichž vytěžil maximálně počet bodů. Javorský se navzdory přetrvávající skvostné formě mužstva poměrně dlouho ostýchal mluvit o postupu, chtěl vyhrávat a skončit co nejvýš. Kdy však začal věřit v triumf?

OBRAZEM: Měcholupy vyhrály a slaví celkové prvenství a postup do I. A třídy

„Asi po výhře nad Švihovem,“ připomněl šestatřicetiletý fotbalista drtivé vítězství 8:1 nad třetím a ambiciózním týmem tabulky, které se na umělce v Klatovech urodilo na konci března. Ale teď zase zpátky do současnosti. Skóre víkendového klání 15. kola na horké půdě Mochtína otevřel ve dvacáté minutě zkušený stoper Karel Veselka. V 79. minutě zvýšil na 2:0 z penalty ex-klatovský Zdeněk Krejčiřík, skóre pak uzavřel pět minut před koncem David Novák.

I. B třída, skupina B (15. kolo): TJ Sokol Mochtín - TJ Měcholupy 0:3.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Debatovalo se, jestli se vůbec v Mochtíně bude hrát. Bouřky a lijáky, které se vlastně prohnaly především západem Čech, zapříčinily to, že hřiště nebylo ideální, ale oba týmy chtěly hrát, nechtěly zápas takhle na konci sezony odkládat, takže to nebyl moc koukatelný fotbal. Celkově to bylo vyrovnané utkání, my však využili šance, které jsme si vypracovali,“ hodnotil Javorský souboj, jehož výsledek nakonec dvě kola před koncem sezony rozhodl o titulu pro Měcholupy. Těm pomohl i Hrádek, který loupil v Horažďovicích (4:2).

Čerstvý mistr hraje nejbližší utkání v sobotu doma od 10.30 hodin proti béčku Klatov, derniéru pak obstará o týden později další domácí bitva, tentokrát s Horažďovicemi, které velkou část sezony byly první, ale pak jim malinko došel dech. Zatímco Měcholupy už nikdo nemůže sesadit z trůnu, horažďovičtí fotbalisté ještě na dálku bojují o druhé místo se Švihovem, který je pozadu jen o tři body a závěr sezony odehraje doma proti Blovicím a Mochtínu.

Okresní přebor: Pačejov otočil souboj v Nezamyslicích, zvítězily i Chudenice