Dvakrát přesně pálil kapitán Jiří Matějka, který dal svůj patnáctý a šestnáctý gól v sezoně. O zbývající trefy se pak postarali mladíci Matěj Pivoňka s Václavem Řeřichou. „Po minulém zápase, ve kterém jsme podali bídný výkon, jsme měli co napracovat a jsem moc rád, že se nám to doma podařilo. V prvním poločase jsme navíc hráli velice dobře, měli převahu a vytvořili si třígólový náskok," mlaskal si blahem zkušený trenér domácího Startu Luby Radek Pikhart.

Ve druhém poločase už to ze strany jeho týmu nebylo ono. I kvůli zbytečnému vyloučení letní akvizice Tomáše Partyngla, který musel v 59. minutě po dvou slepených žlutých kartách předčasně do sprchy. „To nás přibrzdilo, takže jsme se snažili zejména o to, abychom neinkasovali. Vyjma jedné situace, ve které nás skvělým zákrokem podržel brankář (Dominik Šít), jsme ale soupeře do ničeho nepustili a naopak sami v závěru přidali čtvrtý gól," uvedl Pikhart. To už i hosté z Tlumačova po vyloučení Filipa Šinála z 87. minuty hráli v deseti lidech.

I. A třída, 11. kolo: TJ Start Luby - TJ Start Tlumačov 4:0 (3:0).

Suma sumárum: Luby si připsaly pátou výhru v sezoně, celkově bodovaly v osmi z jedenácti zápasů. To nebývalo v posledních letech na předměstí Klatov zvykem. „O záchranu už nechceme hrát, to jsme si užili naplno v minulých letech. Teď se nám celkem daří, kádr se stabilizoval a já věřím, že až se nám uzdraví někteří marodi, půjdeme ještě víc nahoru, tým na to máme," má jasno Pikhart, jehož družina je čtyři kola před koncem podzimu v I. A třídě sedmá se ztrátou pouhých tří bodů na pátý flek, který aktuálně drží borci z FK Žákava.

Poločas: 3:0. Branky: 43. a 89. Matějka, 11. Pivoňka, 22. Řeřicha. Rozhodčí: Ruda - Frgal, Šilhánek. ŽK: 4:4 (57. a 59. Partyngl, 39. Pivoňka, 59. Matějka - 49. a 87. Šinál, 28. Kašpar, 58. Frček). ČK: 1:1 (59. Partyngl - 87. Šinál). Diváci: 117. Sestava TJ Start Luby: Šít - H. Pikhart, Řeřicha (74. Beránek), Marek, Vozka, Partyngl, Petrželka (90. Hrach), Pivoňka (87. Koželuh), Matějka, Tomaka (74. Blohmann), Čížek. Trenér: Radek Pikhart. Sestava TJ Start Tlumačov: Paidar - Šinál, Tran (84. Pomothy), Frček (64. Sladký), T. Šindelář, Pfeifer (80. Koza), Kašpar, Jansa, Schneider, R. Šindelář, Hamor. Trenér: Pavel Čadek.

