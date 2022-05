A když po změně stran přidali ještě jeden zásah, vítězství 4:0, a nutno podotknout, že naprosto zasloužené, bylo na světě. „Celý zápas jsme byli lepším týmem. Od začátku jsme měli převahu, ale ta se nám dlouho nedařila přetavit ve vedení, a to jen díky fantastickému výkonu brankáře hostí, který až do 40. minuty vytáhl nejméně čtyři famózní zákroky a držel tak stav 0:0," řekl Deníku gólman domácích Bolešin Václav Simbartl.

21. kolo I. B třídy (skupina B): SK Bolešiny (modří) vs. TJ Sokol Štěnovice 4:0 (3:0).Zdroj: Miluše Šulajová

Ve 43. minutě se ovšem prosadil Šindelář a ještě do konce poločasu dvakrát přesně pálil Ondřej Kaiser. „To rozhodlo, tady jsme si vypracovali rozhodující náskok," měl jasno bolešinský chytač, jenž následně chválil především již zmiňovaného Ondřeje Kaisera. „První branku společně s Petrem Hodlem připravil, a potom sám díky svému důrazu dvakrát skóroval," radoval se.

Druhý poločas už se prakticky jen dohrával. „My jsme se bohužel přizpůsobili hře soupeře a zvolnili tempo. Bylo to ovšem dobré v tom, že jsme mohli prostřídat sestavu a do hry se tak dostali i ostatní hráči z lavičky," kvitoval zkušený brankář SK Bolešiny. Štěnovice po celou dobu utkání nezahrozily. Výjimkou byla jen situace z 60. minuty, kdy měly šanci ke skórování z dobře zahraného rohového kopu. Tuto příležitost ovšem skvělým zákrokem s přidaným reflexem zneškodnil bolešinský lapač.

Na konečných 4:0 pak v 65. minutě uzavřel skóre střídající Dominik Vraný. „Jsem strašně rád, že jsme tento souboj de facto o šest bodů zvládli. Zůstali jsme tak v tabulce na (snad) nesestupovém desátém místě a utvrdili se v tom, že se soupeři z dolní poloviny tabulky hrát umíme," těšilo Simbartla.

Zatímco na domácí straně panovala spokojenost, na straně TJ Sokol Štěnovice zklamání. „Bolešiny na úzkém hřišti od začátku dominovaly a jen díky našemu brankáři jsme se čtyřicet minut drželi. Soupeř hrál jednoduše a účelně a my naopak nebyli schopni tento způsob hry vůbec bránit," uznal náhradní gólman Štěnovic Václav Stuchl. „Paradoxně jsme inkasovali tři góly v závěru poločasu až poté, co jsme přestáli největší tlak domácích. Ale před první brankou jsme udělali hrubou chybu a během tří minut se totálně rozsypali. Druhá půlka už se pouze dohrávala. Takhle se o záchranu nehraje," zlobil se.

Bolešiny čeká do konce sezony ještě pět zápasů. „Máme Horažďovice, Chanovice a Dobřany. To jsou týmy, které jsou na tom líp než my a pokud proti nim uhrajeme nějaké body, budou zlaté," uvědomuje si Václav Simbartl z SK Bolešiny a dodává, že Kasejovice a Vrhaveč musí jeho parta bezpodmínečně porazit. „Doufám, že to zvládneme a soutěž udržíme," přeje si.

SK Bolešiny - TJ Sokol Štěnovice 4:0

Poločas: 3:0. Branky: 44. a 45. O. Kaiser, 43. R. Šindelář, 65. Vraný. Rozhodčí: Šlauf - Stupka, Minařík. ŽK: 1:1 (17. Pitel - 88. Zuna). Diváci: 80.

SK Bolešiny: Simbartl - O. Kaiser (67. Šilhavý), D. Kaiser, Farný, Brtník, Jakub Pitel, Hodl (67. Bošek), Rückl (56. Vraný), R. Šindelář (75. Novák), Kolář, Jiří Pitel. Trenér: Jiří Šmolc starší. TJ Sokol Štěnovice: Vít - Pelouch, Matoušek, Sedláček (46. Görner), Švec, Kokoška, Týml (67. Hucl), Zuna, Volf, Koželuh, Tomášek (23. Rosocha). Trenér: Petr Plass.

