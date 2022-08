I přesto fotbalisté FK Horažďovice svoje úvodní utkání nového ročníku béčkové skupiny krajské I. B třídy zvládli za tři body, když v neděli odpoledne zdolali na domácí půdě Chotěšov 2:1. Přestože první branku duelu obstaral ve 24. minutě domácí kapitán Jan Boček, byli to hosté, kteří do zápasu vstoupili aktivněji. To ostatně potvrdil i mazák domácího mužstva Tomáš Jůda.