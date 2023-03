Potvrdili roli papírového favorita a odvrátili očekávaný atak Dobřan, které se v sobotu díky výhře nad Losinou dostaly do čela. Jenomže jen na chvíli. Fotbalisté TJ Měcholupy totiž v nedělním zavíráku 15. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy vyhráli na umělé trávě v Klatovech nad domácím béčkem vysoko 4:1 a vrátili se zpátky na první místo tabulky.

I. B třída, skupina B (15. kolo): SK Klatovy 1898 B (červení) - TJ Měcholupy (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) 1:4 (0:2). | Foto: Jindřich Schovanec

Přestože konečný výsledek hovoří poměrně jasnou řečí, tak snadné to lídr soutěže pod umělými světly neměl. „Věděli jsme, že klatovské béčko je velmi kvalitní tým, a že nejspíš bude posílený o některé hráče z áčka, které hrálo již v sobotu. A ti kluci, kteří nastoupili, ať už se jednalo o Marka, Vacka či Partyngla, patřili svou kvalitou k nejlepším na hřišti," pochválil měcholupský kouč Pavel Javorský několik šikovných mužíků v barvách domácího soka.

Měcholupy se ujaly vedení už v 7. minutě, kdy se prosadil Dušan Bálek. „Chtěli jsme na soupeře vlétnout, a to se nám, alespoň myslím, celkem povedlo. Dali jsme rychlou branku a malinko se díky ní uklidnili," potěšilo hrajícího trenéra TJ Měcholupy. A byl to právě zkušený Javorský, který po půl hodině hry zvýšil už na 2:0. „Druhá branka nám hodně pomohla," poznamenal.

I. B třída, skupina B (15. kolo): SK Klatovy 1898 B - TJ Měcholupy 1:4 (0:2).Zdroj: Jindřich Schovanec

Na začátku druhého dějství bylo pro domácí ještě hůř. Hned po obrátce totiž přidal třetí zásah hostujícího týmu znovu Pavel Javorský, který po přesunu z Domažlic do Měcholup v zimní přestávce střílí góly jako na běžícím pásu.

„My už jsme ovšem ve druhém poločase nebyli tolik aktivní, domácí nás docela zatlačili. Fotbalová kvalita byla rozhodně na jejich straně. Každopádně jsme se snažili hrát z bloku na protiútoky, a to se mám podle mě dařilo. Pochválit bych chtěl brankáře Jirku Kovaříka, který zachytal skvěle a inkasoval pouze z penalty, ale i ostatní kluky, jak k tomu přistoupili. Nebylo to jednoduché utkání, ale my ho zvládli a vrátili jsme se zpátky na první místo," lebedil si 35letý fotbalista.

Ten závěrem ještě ocenil gesto fair-play svého svěřence a spoluhráče Stanislava Bečky, který za stavu 3:0 po nezaviněném pádu jednoho z domácích obránců mohl jít sám na branku, ale to odmítl a hru zastavil. „Domácí stoper na mokré umělce podklouzl, vypadalo to, že má snad vykloubené rameno. Standa mohl jít sám na branku, dát gól, ale akci přerušil. Za to ho musím pochválit, takhle by to mělo být, protože zdraví je vždycky na prvním místě," má jasno.

Měcholupský Stanislav Bečka (vpravo) v souboji s klatovským Matyášem Barborkou.Zdroj: Jindřich Schovanec

Každý dobrý skutek bývá zpravidla po zásluze potrestán. Záhy totiž domácí Michal Marek z penalty snížil na 1:3, ale dočkal se nakonec i dobrák Stanislav Bečka, který v 75. minutě pečetil výhru ambiciózního klubu na konečných 4:1.

SK Klatovy 1898 B - TJ Měcholupy 1:4

Poločas: 0:2. Branky: 54. Marek z penalty - 33. a 46. Javorský, 7. Dušan Bálek, 75. Bečka. Rozhodčí: Stach - Bernard, Tykal. ŽK: 3:4 (24. B. Valeš, 31. Fiala, 34. T. Novák - 40. Javorský, 58. Kadlec, 65. J. Kovařík, 90. Dušan Bálek). Diváci: 70. Hřiště: UMT Klatovy. SK Klatovy 1898 B: T. Novák - Daněk, Barborka, Kotáb, B. Valeš, Partyngl, Marek, Vacek, Urs, Fiala, Weber. Trenér: Jan Ježek. TJ Měcholupy: J. Kovařík - Čížek (56. Novotný), Veselka, Zelenka, Kadlec, Duchek (75. Valečka), Kaas, Červený (75. Voves), Javorský (87. K. Kovařík), Dušan Bálek, Bečka. Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil.

