Výsledkovou mizérii fotbalistů Okuly Nýrsko neuťalo ani 27. kolo krajského přeboru, v němž svěřenci trenéra Petra Výtiska hráli na hřišti Vejprnic (1:5). Okula nevyhrála šestý zápas v řadě a momentálně je na osmém místě tabulky.

Na archivním snímku utkání krajského přeboru, 26. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - FK Holýšov 1:4 (1:0). | Foto: Jindřich Jager

"Věděli jsme, co od soupeře čekat. V první půli se nám dařilo plnit taktický plán v podobě zhušťování středu pole, abychom nepouštěli soupeře do kombinací. Na brzký gól Vejprnic jsme dokázali rychle odpovědět. Poté jsme soupeři nabídli špatnou rozehrávkou vedení 2:1. Do druhé půle jsme chtěli nastoupit stejně aktivně, porvat se alespoň o remízu. Bohužel ráz druhého poločasu rozhodla druhá minuta, kdy se soupeř dostal jednoduše do vápna a byla z toho penalta a gól na 3:1. Poté už to bylo jen o domácích, protože jsme psychicky odešli," okomentoval utkání trenér Nýrska Petr Výtisk.

Kouč si nemyslí, že by mužstvu chyběla motivace, protože už nemůže spadnout do I. A třídy, ani postoupit do divize. "Ani v tréninkovém procesu není vidět, že by někomu chyběla motivace. Nicméně nedaří se nám přenést věci z tréninků do utkání. Myslím si, že je to i o sebevědomí, protože série (šest zápasů, pozn. aut.) bez výhry je dlouhá. Střílíme i málo branek. Máme mladý kádr, takže kluci by měli mít motivaci zlepšovat se," řekl Výtisk.

Cílem trenéra je, aby jeho svěřenci zlepšili herní projev a udrželi vyrovnanost výkonů během utkání. "Druhý zápas po sobě se nám stalo, že jsme odehráli velmi dobrý první poločas, ale z nějakého důvodu nedokážeme udržet konstantní výkonnost v průběhu daného utkání. V závěru sezony chceme zlepšit dojem z dosavadního vývoje jara," dodal Petr Výtisk.

