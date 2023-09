Trojice osobností z Plzeňského kraje v úterý obdržela malou plaketu Ceny Dr. Václava Jíry, kterou Fotbalová asociace České republiky každoročně uděluje osobnostem rozvíjejících fotbal v krajích ČR. Z regionu byli takhle oceněni Josef Dobrý, Václav Duda a Jan Staněk.

Malou plaketu Ceny Dr. Václavy Jíry obdržel i Jan Staněk (vpravo). | Foto: TJ Sušice

Josef Dobrý, Václav Duda a Jan Staněk Staněk byli mezi dvaačtyřiceti oceněnými, přičemž z každého kraje malou plaketu obdrželi tři osobnosti. Hlavní cenu Dr. Václava Jíry pak dostali Jaroslav Hřebík, Petr Němec a Jiří Sedláček.

Ceny předávali předseda FAČR Petr Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, členové výkonného výboru Martin Drobný, Tomáš Neumann, Rudolf Řepka, Vladimír Kristýn, Radek Zima a generální sekretář Michal Valtr.

Josef Dobrý

Čerstvý sedmdesátník, navržený svým mateřským klubem Sokol Plzeň Letná, se může pochlubit pestrou činností ve fotbale. Jako hráč působil na úrovni krajského přeboru nejen na Letné, ale na čas i v Chlumčanech. Později se věnoval trenérské činnosti, opět ve výše jmenovaných klubech, s Chlumčany hrál i divizi. Přešel do Viktorie Plzeň, kde vedl tým žen v první lize a byl i trenérem reprezentace žen do 19 let, se kterou se dostal v roce 2008 na ME. V roce 2007 skončil třetí a o rok později druhý v anketě trenér ženského fotbalu. V současnosti trénuje dorost a muže TJ Sokol Plzeň Letná.

Václav Duda

60letý Václav Duda hrával fotbal, ale už v osmnácti se stal rozhodčím a působil v ČFL, v divizi a na úrovni Plzeňského kraje. Fotbalu se věnuje i jako funkcionář, je dlouholetým členem komise rozhodčích, disciplinární komise či komise STK. Je zapálený do fotbalu, pomohl vychovat spoustu nových rozhodčích a někteří působí i v nejvyšší soutěži. Návrh zaslal OFS Plzeň-jih.

Jan Staněk

Kde by byl fotbal v Sušici bez pana Staňka? Působil tam jako hráč, ale po zranění se věnoval trenéřině. Od mládeže až po tým dospělých, se kterým hrál i v divizi. Do republikových soutěží dovedl i žáky a dorost.



Pod jeho vedením vyrostlo několik hráčských generací, někteří jedinci se prosadili i ve vrcholovém fotbale. Několik let vedl i okresní a krajské výběry mládeže, dva roky působil i u mládeže ve Viktorii Plzeň. Vedle trenéřiny je téměř šedesátiletý pan Staněk i zkušeným funkcionářem. Z toho více než třicet let v sušickém klubu, kde je posledních pět let předsedou.

Sepsáno s využitím informací ze strany Fotbalové asociace ČR

