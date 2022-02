„Trošku nám to zhatilo plány, ale taková je dnes zkrátka doba. Bohužel, nedá se nic dělat,“ smutnil trenér Petřína Radek Vodrážka.

Jeho tým tak na domácí umělé trávě změřil síly pouze s béčkem Přeštic, lídrem jedné ze skupin I. B třídy. Ačkoliv nezačal dobře, vyhrál vysoko 6:0. Dvakrát se prosadil Lisý, zbývající branky přidali Jílek, Kohout, Gavrylovskyy a Trojovský.

Zimní příprava: Petřín Plzeň (červení) - Přeštice B 6:0.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Soupeř vůbec nehrál špatně a v prvních deseti minutách byl na hřišti i lepších týmem. Pak jsme ovšem převzali iniciativu my a do konce poločasu hostující Přeštice jednoznačně přehrávali. Po změně stran už to tak slavné nebylo, ale i přesto jsme soupeře pustili asi jen k jediné střele. Výsledek 6:0 je nakonec spravedlivý,“ tvrdil Radek Vodrážka, šéf petřínského áčka.

Porážku s rezervním týmem divizního klubu naopak museli přijmout fotbalisté Lhoty, kteří podlehli béčku Rokycan na jeho půdě těsně 2:3. Branky Davida Křížka a Záhrobského žlutým vosám ze Sokola k úspěchu nepomohly.

„Hráli jsme na poměrně malinkaté umělce, takže utkání bylo spíš o osobních soubojích a důrazu. Zápas navíc ovlivňoval silný vítr. Nemyslím si, že to z naší strany bylo úplně špatné, ale soupeř byl kvalitní a nakonec prostě vyhrál,“ komentoval pětigólový duel trenér Lhoty Petr Nykles.

Fotbalisté Petřína hrají za týden doma proti Komárovu a béčku Domažlic (v sobotu od 10 a 12 hodin), Lhotu čeká utkání 1. kola poháru PKFS proti Blovicím. Zápas hostí v neděli od 13 hodin umělá trávě v Přešticích.

