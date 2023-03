Výsledky ze zimní přípravy Hrádku ovšem budí respekt i naději, že by návrat do druhé nejvyšší krajské soutěže nemusel být pouhou utopií. Celtic, jak se klubu přezdívá, odehrál v zimě hned pět přípravných zápasů s bilancí pěti výher a 24 nastřílených gólů. Svatobor postupně vyzrál na Hradešice, Bělčice, Střelské Hoštice, Blatnou i plzeňský Slovan (I. B třída, skupina C).