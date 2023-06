„Odehráli jsme velmi vypjaté utkání, do kterého jsme dobře vstoupili a hned po nástupu dali v první minutě branku. Poté bohužel po našich chybách a penaltě Chlumčany otočily výsledek na 3:1. My však věděli, že máme více ze hry, a že si dokážeme vytvořit šance. Nakonec se nám povedlo dát důležitý gól do šatny, který nám pomohl především v hlavách,“ konstatoval fotbalista Startu Jan Holý.