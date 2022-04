Fotbalisté Pačejova (na archivním snímku hráči v bílých dresech) zabrali, když v domácím prostředí udolali favorizované Dobřany těsně 1:0.Zdroj: Deník/Tomáš Kanta

„Věděli jsme, že nás doma s Dobřany nečeká jednoduchý zápas. První poločas byl celkem vyrovnaný. My si vytvořili několik gólových příležitostí, které jsme bohužel nedokázali zúročit. Soupeř naší bránu ohrozil pouze jednou, ale v závěru poločasu se blýskl náš brankář,“ popisoval průběh úvodního dějství zkušený fotbalista Pačejova Václav Klásek.

Po obrátce výběr z jihu Plzeňska zvýšil obrátky na vyšší rychlostní stupeň, jenže branku dát nedokázal. „Hosté vystupňovali tlak, měli nápor a byli lepším týmem. Naštěstí jsme to ovšem byli my, kdo dokázal dát vítězný gól. Chtěl bych hlavně pochválit výkon našeho gólmana i celou obranu, která to ustála,“ doplnil Klásek k hodnocení. Příště čeká pačejovské borce další klíčové utkání, a to v sobotu od 10 hodin na půdě rovněž sestupem ohrožených Bolešin.

TJ Sokol Pačejov - TJ Dobřany 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 81. V. Klásek. Rozhodčí: Petrželková – Mifková, Zavadil. ŽK: 4:0 (45. F. Štěpán, 54. Ticháček, 58. O. Štěpán, 90+1. P. Polena). Diváci: 82. Sestava Pačejova: O. Štěpán – Kubáň, F. Kába, M. Mareš, Ticháček, Srp, V. Klásek, P. Polena, Kolářík, F. Štěpán (66. Sedláček), Panuška. Trenér: Zdeněk Voska. Sestava Dobřan: Jehlík – Smetana, Ebelender, Mašek, Opatrný (61. Klír), Bouček, Hohlberger, Milota (61. P. Brabec), Gleissner, Málek, Radič. Trenér: Josef Kožíšek.

