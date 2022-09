Zápas jsme měli pod kontrolou, těšilo střelce Marka. Mrzí ho tři inkasované góly

Ostuda, blamáž. Absence týmového ducha, slabé individuální výkony, bezkrevné ploužení se na hřišti. Nic jiného k tomuto počinu ani nelze napsat. „Do Dobřan jsme cestovali s respektem k soupeři, ale že tam udělám takovou ostudu, to mě ani ve snu nenapadlo. Kluci absolutně neplnili své úkoly, které jsem jim před zápasem dal, a výsledkem byl stav 3:0 pro domácí už v 10. minutě,“ čílil se hrající trenér svéradických fotbalistů Martin Heimlich.

3. kolo I. B třídy (skupina B): TJ Dobřany - FK Svéradice 10:1.Zdroj: Helena Fabiánová

„Bohužel ani po poločase jsme nebojovali jako tým a výsledkem byl tento debakl. Domácí byli opravdu lepší, ale my jsme jim osm gólů z deseti, darovali úplně sami našimi hrubými chybami. Tento zápas musíme hodit za hlavu a připravit se poctivě na další domácí utkání (proti SK Bolešiny) a odčinit tento ostudný debakl z Dobřan,“ má jasno Heimlich, jenž na jihu Plzeňska musel kvůli různým absencím odehrát celých devadesát minut.

Pokud ovšem Svéradičtí chtějí proti okresnímu rivalovi z Bolešin uspět, musí změnit všechno naprosto od základů. „V Dobřanech to bylo absolutně bez nasazení, pohybu bez míče, prohrávali jsme souboje. Prostě hrozná kejda,“ pěnil kouč. „Doufám, že na to co nejrychleji zapomeneme, v neděli porazíme Bolešiny, naladíme se na vítěznou vlnu před dvojderby s Horažďovicemi a Pačejovem a získáme z těchto zápasů pokud možno devět bodů,“ přeje si Heimlich.

