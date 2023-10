„V konečném zúčtování naprostá spokojenost se třemi body," nechal se slyšet švihovský trenér Adam Popelka, jehož tým o osudu utkání rozhodl už v prvním poločase, ve kterém dal všechny tři góly. „Ale byl to takový divný a zvláštní zápas. Soupeř zalezl v devíti lidech na svoje vápno, vpředu zůstával jen Vlasta Beránek a my se do něj těžko dostávali. Pomohl nám šťastný gól, který si hosté vstřelili sami, a pak penalta, kterou proměnil Michal Toman," popisoval čtyřiatřicetiletý kouč Adam Popelka úvodní polovinu prvního poločasu.