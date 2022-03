Hrdinou zápasu se stal útočník Roman Kába, který vstřelil čtyři góly – shodně po dvou v obou poločasech. „Do daleké Žihle jsme odjížděli už v sedm hodin ráno, ale i přesto v dobré náladě, kterou jsme si následně přenesli i do zápasu. Ve 14. minutě jsme vedli už 2:0 a byli pány na hřišti. Konečně to začalo padat do branky Romanu Kábovi a k němu se přidali i ostatní. V průběhu zápasu pak už zbývala jen otázka, na kolika gólech se zastavíme. V sobotním utkání nám tam spadlo opravdu všechno,“ popisoval zápas prostřednictvím ohlasů spoluhráčů kapitán týmu Martin Heimlich, který k demolici protivníka ze severního Plzeňska z pracovních důvodů tentokrát ovšem nemohl přispět.