Vítězství Strážova režíroval Mayer. Nesmírně cenné tři body, liboval si kapitán

Jenomže to se nakonec nestalo, byť Chanovičtí ještě pět minut před koncem zápasu prohrávali pouze o jednu branku. V závěru však Chotěšov uklidnili dvougóloví střelci Jan Brabec se zkušeným Josefem Schambergerem. „Hráči, kteří nastoupili, se však nemají za co stydět, i vzhledem k tomu, že jsme celý druhý poločas hráli v deseti bez zraněného Pepy Poleny. Stydět by se měli spíš ti, co v Chotěšově nebyli," nebral si Radim Šiška servítky.

Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) neuspěli ani ve svém čtvrtém venkovním utkání sezony.Zdroj: David Koranda

Ve prospěch Chotěšova nakonec rozhodlo to, že soupeři z Klatovska v závěru chyběly síly. „Několik hráčů dohrávalo se sebezapřením a Matyáš Jakub měl v nohou ještě svůj dopolední zápas," poznamenal kouč Pfeiferu. „To ale není výmluva ani omluva, nikdo nás nenutil jet na zápas v jedenácti lidech. Víc už toho radši říkat nebudu. Hráčům děkuji za bojovnost a za to, že se domácí až do 85. minuty museli bál o výsledek," doplnil závěrem zklamaný Radim Šiška.

TJ Chotěšov - TJ Pfeifer Chanovice 5:2

Poločas: 2:1. Branky: 29. z penalty a 87. Schamberger, 43. a 85. J. Brabec, 61. Braun - 44. a 69. z penalty Kubaň. Rozhodčí: Chejvala - Přibyl, Lapák. ŽK: 2:0 (47. Milička, 70. Vacek). Diváci: 60. TJ Chotěšov: Rada - Milička (79. Hönig), Vacek, Calta, M. Brabec (46. Znášik), Jindřich, Schamberger, Kavka (46. Zahoř), Vítek, J. Brabec, Šiman (46. Braun). Trenér: Jiří Multrus. TJ Pfeifer Chanovice: Skuhravý - Šabek, Merašický, D. Pavlovský, Kubaň, Petřík, J. Polena, Timoschenko, M. Polena, Šlehubr, Jakub. Trenér: Radim Šiška.

Dva kolapsy zapomenuty. Mochtín doma převálcoval oslabený Bolevec