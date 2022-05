Druhá polovina zápasu se nám těžce nepovedla, láteřil fotbalista Brabec

Zatímco v prvních pětačtyřiceti minutách jeho tým válel, po změně stran totálně vyklidil hrací plochu. „Vůbec si to neumím vysvětlit. Každopádně domácí byli jednoznačně lepší, mačkali nás na vlastní polovině a dokázali vyrovnat. Jen svou nemohoucností nepřidali další branky, protože šance si vypracovali,“ uznal sportovně Kalivoda.

Fotbalisté FK Okula Nýrsko (na archivním snímku hráči v černých dresech ze zápasu na hřišti plzeňského Rapidu) porazili o víkendu Černice 2:1 díky gólu v poslední minutě.Zdroj: archiv Deníku

Když už se zdálo, že utkání budou muset rozhodovat penalty, udeřili náhle Optici. „V závěru nám Černice nabídly rohový kop, na který si naskočil Antonovics a propálil vše, co mu stálo v cestě,“ popsal zkušený trenér FK Okula Nýrsko Karel Kalivoda rozhodující moment celého zápasu.

Sám pak ale podotkl, že vzhledem k průběhu druhé půle se jednalo o šťastné vítězství. „Dalo by se říct, že jsme lacino přišli ke třem bodům,“ konstatoval upřímně a pochválil rozhodčí – Tomáše Pejšu, Jiřího Gerhardta a Jana Zíku.

„Pískali nás sudí ze středních Čech a já před nimi musím smeknout. Byli přesní, citliví, fér a spravedliví na obě strany. Naprosto excelovali. Tak kvalitní výkon rozhodčích jsem už dlouho nezažil,“ lebedil si trenér Karel Kalivoda.

O poznání větší starost mu ovšem dělá závěr sezony, ve kterém jeho tým čeká těžký los. „Hrajeme s Radnicemi, Lhotou, Horní Břízou i Jiskrou. Čekají nás tedy nesmírně náročné zápasy s těmi nejlepšími týmy v soutěži a my se musíme rapidně zlepšit, jestli chceme obstát. Výkon z Černic by proti nim totiž na body nestačil,“ má jasno nýrský lodivod a doufá, že už se mu vrátí do sestavy někteří marodi. V dalším kole s jistotou může počítat s kapitánem Tomášem Györgym, jemuž po zápase v Černicích vypršel trest po červené kartě v Plzni na Bolevci.

TJ Sokol Černice - FK Okula Nýrsko 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 58. Chvojka - 29. T. Kohout, 90. Antonovics. Rozhodčí: Pejša - Gerhardt, Zíka. ŽK: 2:0. Diváci: 120. TJ Sokol Černice: Gottwald - E. Eger, Švejda, Fürbacher, Petr, Hrach, Peterka (70. Miletínský), Zelinski, J. Müller, Mastný, Toman (46. Chvojka). Trenér: Petr Kural. FK Okula Nýrsko: Toul - Antonovics, M. Vlček, Pavlík, Výtisk (72. Varga), T. Kohout, Čanecký (24. Švec), M. Brož, Kotlan, Bastl, Trumpeš. Trenér: Karel Kalivoda st.

